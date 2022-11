© Copyright : DR

Le prince héritier Moulay El Hassan a inauguré, jeudi 17 novembre 2022, au siège de l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) à Rabat, l’exposition internationale et le musée de la Sira Annabaouia (vie du Prophète) et de la civilisation islamique.

Après avoir coupé le ruban symbolique, le prince héritier Moulay El Hassan s'est rendu à la salle de la «Solidarité islamique» où le directeur général de l'ICESCO, Salim Mohamed Al-Malik, a prononcé un mot de bienvenue dans lequel il a mis l'accent sur l'importance de cette exposition internationale qui a élu domicile à Rabat, capitale culturelle du monde islamique pour 2022, une première en dehors de Médine.

Il a également souligné que l'organisation de cet évènement témoigne des liens séculaires solides entre les Royaumes frères du Maroc et de l'Arabie saoudite, sous la sage conduite du roi Mohammed VI et de Son frère le roi Salmane Ibn Abdelaziz Al Saoud.

Le prince héritier Moulay El Hassan a, par la suite, entamé une visite de l'exposition, accompagné du secrétaire du conseil d'administration des expositions internationales et des musées de la Sira Annabaouia et de la civilisation islamique, Nasser Al-Zahrani, se dirigeant d'abord à la salle du «Roi Hassan II», que Dieu ait son âme, pour visiter l'exposition Sila (Lien), organisée par la Rabita Mohammadia des oulémas, en témoignage de l’attachement des Marocains à l'auguste personne du Prophète.

Ensuite, le prince héritier Moulay El Hassan a suivi des explications sur les différentes composantes de cette exposition, présentées par le secrétaire général de la Rabita Mohammadia des oulémas, Ahmed Abbadi.

Le prince héritier Moulay El Hassan s'est, par la suite, rendu au hall du siège de l'ICESCO où Son Altesse Royale a passé en revue la beauté de la calligraphie arabe et l'œuvre Joyau de l'Islam.

Ensuite, le prince héritier Moulay El Hassan s'est dirigé vers la salle «Roi Abdallah» pour visiter l'exposition «Le Prophète (PSL) comme si vous le voyiez», où des explications ont été présentées à Son Altesse Royale sur les objets exposés.

Le prince héritier Moulay El Hassan a observé des miniatures de «la Mecque» et de «Médine» à l'époque du Prophète, avant de se rendre au hall du siège de l'ICESCO où était exposée la miniature de «la Kaaba».

Par la suite, le prince a observé une reproduction du «Minbar Annabaoui», identique à l'original dans sa confection, avant de suivre, dans une salle de réalité virtuelle, une projection sur des écrans interactifs représentant, pour la première fois, «Al Houjra Annabaouia Acharifa» (chambre du Prophète) avec toutes ses composantes et contenus.

Par la suite, le prince héritier Moulay El Hassan a posé pour une photo souvenir avec les cadres de l'ICESCO avant de procéder au lancement du site officiel de l'exposition internationale et du musée de la Sira Annabaouia et de la civilisation islamique.

A son arrivée, le prince héritier Moulay El Hassan a été accueilli par Salim Mohamed Al-Malik, directeur général de l'ICESCO.

Après avoir passé en revue un détachement de la Garde royale qui rendait les honneurs, le prince héritier Moulay El Hassan a été salué par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, le ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaïd, l'ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite au Maroc, Abdullah Bin Saad Al Ghurairi, le wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Yacoubi, le président du conseil de la région Rabat-Salé-Kénitra, Rachid El Abdi, la présidente du conseil de la ville de Rabat, Asmae Rhlalou, le président du conseil de l'arrondissement Agdal-Ryad, Abdelilah El Bouzidi, le secrétaire général adjoint de la Ligue islamique mondiale, Abdulrahman Al-Zaid, le secrétaire général de la Rabita Mohammadia des oulémas, Ahmed Abbadi, le président de la Fondation nationale des musées, Mehdi Qotbi, et le directeur du Machrek, du Golfe et des Organisations arabes et islamiques au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Fouad Akhrif.