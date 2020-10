Entrée principale du Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain, quartier Hassan, à Rabat.

A l'occasion de la célébration du sixième anniversaire de l'inauguration par le souverain du Musée Mohammed VI, la Fondation nationale des musées que préside l'artiste peintre Mehdi Qotbi offre depuis hier, 12 octobre, et pendant six jours, la gratuité de l'entrée de ses huit musées.

Pour célébrer cet évènement, la Fondation Nationale des Musées, que dirige Mehdi Qotbi, a décidé d'instaurer, durant une semaine, depuis le lundi 12 octobre et jusqu'au dimanche 18 octobre 2020, la gratuité de l'entrée à l'ensemble de ses huit musées répartis dans différentes régions du Royaume.

Voici six années déjà, le mardi 7 octobre 2014, le roi Mohammed VI avait procédé à l'inauguration d'un musée qui porte son nom dans la capitale, dans le quartier historique de Hassan. Il s'agit du premier édifice de cette importance à célébrer et mettre en valeur l'art moderne et contemporain dans le Royaume.

Six années après son inauguration, le Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain contribue aujourd'hui au rayonnement du patrimoine artistique marocain et permet à différents publics, dont les élèves d'établissements scolaires de l'ensemble du Maroc, de découvrir l'oeuvre d'artistes renommés, issus du monde entier.

L'édifice avait préalablement nécessité un investissement de l'ordre de 200 millions de dirhams.