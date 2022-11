© Copyright : DR

Le Musée de la parure, niché au cœur des jardins des Oudayas, a été restauré et réaménagé. Dirigé par la Fondation Nationale des Musées, cet espace ouvrira ses portes le 2 décembre 2022 et donnera à voir, notamment, une collection de bijoux, mise à la disposition du Musée de la parure par le Roi Mohammed VI.

Le Musée de la parure des Oudayas à Rabat ouvre officiellement ses portes le 2 décembre 2022. Cet espace a été restauré et réaménagé.

Les travaux menés et financés par le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, la Willaya de Rabat, la Fondation Nationale des Musées et l’agence Rabat Aménagement, ont duré un peu plus de deux ans.

Contacté par Le360, Mohamed Drissi, le commissaire d’exposition déclare que la structure donnera à voir des bijoux, parures allant de la préhistoire, jusqu’au début du 20ème siècle.

Un savant mélange, donc, entre l’archéologie et l’éthnographie, remis au goût du jour et qui retrace l’ouverture du Maroc, depuis des lustres, sur la Méditerrannée. «C’est un espace qui répond aux normes de la muséographie, il fera partie de la nouvelle génération des musées et sera doté de deux salles d’exposition temporaires», explique Mohamed Drissi.

Ce musée, dont la scénographie a été assurée par Christophe Martin, le même qui a scénarisé les espaces d’expositions du Musée Majorelle et ceux du Musée Yves Saint Laurent de Marrakech, révèlera également une collection Royale de bijoux mis à disposition par le Roi Mohammed VI à la Fondation Nationale des Musées.

Pour constituer la collection permanente et temporaire du Musée, un appel à dons avait été lancé à l’international par la Fondation Nationale des Musées. Quelques pièces muséales ont même été rapatriées de l’étranger.