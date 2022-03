© Copyright : DR

Le musée d’art moderne Cobra d’Amstelveen à Amsterdam accueillera du 14 avril au 18 septembre 2022 l'exposition polyvalente «L’autre histoire: le modernisme marocain». Cette exposition qui aura lieu en plein mois de ramadan est conçue et organisée par l'écrivain et amateur d'art, Abdelkader Benali.

Abdelkader Benali a sélectionné 100 œuvres, un grand nombre d’entre elles provenant de la collection marocaine du musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain et complétées par des œuvres d'artistes marocains et européens contemporains.

Elles relatent l'histoire de l'art moderne marocain, de l'indépendance du Maroc en 1956 à nos jours. Outre ces œuvres, un programme d'activités polyvalent attend les visiteurs.

L'autre histoire, le titre de cette exposition, renvoie au caractère relativement méconnu aux Pays-Bas de l'art moderne marocain. Abdelkader Benali: «L'exposition débute en 1956, année de l'indépendance du Maroc et, par là, des Beaux Arts de ce pays. Elle représente un tournant culturel. Cela se reflète dans la sélection des œuvres exposées tout comme dans la programmation: conférences, ateliers de cuisine et soirées marocaines. Nous sommes transportés au-delà de l'image traditionnelle de l'art et de la culture du Maroc».

L'exposition illustre la façon dont les pionniers de la première heure ont été notamment influencés par le mouvement Cobra dont liberté et fantaisie sont les maîtres mots. L'exposition point de mire Cobra et l’Afrique du Nord, visible simultanément au musée Cobra, explore plus en détail cette interpénétration.

L'exposition s'intéresse également aux artistes marocains ayant quitté le Maroc. Travaillant en Europe, ils puisent dans un éventail étonnant d'influences pour créer des œuvres qui inscrivent les thèmes du métissage culturel, de la décolonisation et du déracinement dans une perspective décalée. Jamais auparavant un groupe aussi puissant d'artistes d'origine marocaine n'avait été mobilisé aux Pays-Bas.

L'exposition Cobra: un serpent à plusieurs têtes se tiendra à Rabat fin 2023. Cette exposition a auparavant fait partie d'un échange international. En 2019, c’est le musée d’Art moderne de Mexico qui a accueilli cette exposition où elle a attiré pas moins de 135.000 visiteurs.

Par ailleurs, le musée Cobra coopère avec la Reinwardt Academie à Amsterdam sur un projet, réalisé pour l'ambassade des Pays-Bas au Maroc, portant sur la collaboration avec la Fondation nationale des musées du Maroc.

Il vise à mettre en place un programme pilote d'échanges pluriannuels sur les questions de gestion muséale au sens large, qu’il s’agisse de la conservation et de la gestion des collections, de l’accompagnement du public, du marketing et du développement d'expositions destinées au public ou encore de la direction du personnel d’accueil.

Une collaboration sur un pied d'égalité donnant lieu à un transfert mutuel des connaissances. Ce programme d'échange est effectué en collaboration avec Dutch Culture et l'Agence du patrimoine culturel des Pays-Bas.