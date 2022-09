© Copyright : MAP

Le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mehdi Bensaid, représentera le Maroc à la Conférence mondiale sur la culture (Mondiacult 2022), dont les travaux s’ouvrent le 28 septembre 2022 à Mexico, la capitale du Mexique, a appris samedi Le360 de source autorisée.

Dédiée aux politiques culturelles et au développement durable, cette conférence est organisée du 28 au 30 septembre par l’UNESCO, 40 ans après la première conférence mondiale du même genre qui s’était tenue en 1982 dans la capitale mexicaine.

Mehdi Bensaid prononcera, lors de ce Mondiacult 2022, une allocution dans laquelle il évoquera notamment les différents programmes gouvernementaux visant la promotion de la riche culture marocaine dans les domaines des arts, de la musique, des musées, et la préservation du patrimoine culturel millénaire du Maroc.

Selon la même source, le ministre prévoit de rencontrer la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, et de tenir plusieurs autres rencontres bilatérales visant le développement de la coopération avec les pays amis.

Mexico, lieu de cette conférence internationale, mérite son statut d’organisatrice vu les potentialités culturelles dont elle dispose. Selon une documentation, Mexico est une ville musée, belle et riche de parcs et de jardins, de petites places paisibles, de rues et de marchés animés. Sa vie culturelle est aussi riche avec ses musées, ses nombreux théâtres qui offrent ballets, opéras et concerts de classe mondiale, passant de la Marimba à Mozart.