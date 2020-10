© Copyright : DR

C’est officiel. Le célèbre jardin Majorelle et le Musée Berbère sortent de leur confinement. La réouverture des portes est prévue à partir de ce jeudi 1er octobre. Voici les conditions pour accéder à ces espaces dans ce contexte marqué par l'état d'urgence sanitaire.

Le jardin Majorelle et le Musée berbère ouvrent leurs portes ce jeudi 1er octobre. Après un confinement qui dure depuis huit mois, la Fondation Jardin Majorelle annonce la reprise de l’activité de ces deux espaces culturels.

«Nous avons respecté toutes les dispositions sanitaires requises par le gouvernement y compris la distanciation sociale, le port obligatoire du masque, la mise à disposition du gel hydro-alcoolique et la prise de température corporelle à l’entrée. Un masque sera fourni aux personnes qui n’en posséderaient pas», précise la Fondation dans un communiqué diffusé mercredi 30 septembre.

Le prix du ticket d’entrée est fixé à 20 dirhams pour les Marocains et les étrangers résidents au Maroc et 100 dirhams pour les visiteurs internationaux. Pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte, c’est gratuit.

Il est possible de réserver son ticket sur le site internet à l’adresse: www.jardinmajorelle.com.

La Fondation Jardin Majorelle qui est une institution culturelle, unique au Maroc, qui est dédiée à la botanique, aux cultures berbères, à la mode, aux arts décoratifs et à la création contemporaine, comprend le Jardin Majorelle, le Musée Berbère, et le musée Yves Saint-Laurent, rappelle-t-on. Cette organisation marocaine à but non lucratif, finance ses projets et soutient des programmes culturels, éducatifs et sociaux à travers le Royaume.