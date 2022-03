Le président de la FNM, Mehdi Qotbi, et le président de la FRMF, Faouzi Lekjaa, ont signé ce lundi 28 mars 2022 à Rabat une convention bilatérale en vertu de laquelle la gestion du futur musée national du Football a été confiée à la FNM.

Construit sur une superficie de 2.000 mètres carrés, ce musée du Football a été érigé dans l’enceinte du complexe Mohammed VI de football, situé dans la forêt de Maâmora, sur la route nord-est de Rabat et sera inauguré dans les prochaines semaines. Ce musée du Football sera sans doute le joyau du complexe Mohammed VI, ont affirmé les deux hommes lors de la cérémonie de signature qui a eu lieu à Rabat.

Dans une allocution, le président de la FRMF, également ministre délégué du Budget a mis en exergue «l’expertise avérée de la FNM dans la gestion des musées à travers le Maroc. La FNM a des équipes compétentes pour gérer sous la présidence de Mehdi Qotbi le musée du Football, une mémoire historique de ce qu’est le football, sport le plus populaire dans le Royaume», a déclaré Faouzi Lekjaa.

De son côté, Mehdi Qotbil a félicité le président de la FRMF pour la confiance placée en la Fondation pour diriger le musée du Football, une des autres vitrines du sport et de la culture marocaine. Ce musée est une autre contribution dans le rayonnement du sport, des arts et de la culture tel que voulu et soutenu par le roi Mohammed VI.

Il faut rappeler que le grand complexe Mohammed VI de football qui abritera le futur musée du Football a nécessité un investissement de 630 millions de dirhams. Ce complexe est doté d’infrastructures et d’équipements de pointe, conformes aux standards de la FIFA, qui en font l’un des plus importants du monde.