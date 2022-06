Le Festival Gnaoua de retour à Essaouira après deux ans d'absence: réactions à chaud

© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360 (photomontage)

La ville d’Essaouira vibre depuis hier vendredi au rythme du Gnaoua Festival Tour. Le célèbre festival, créé en 1998 et suspendu ces deux dernières années à cause du Covid-19, est donc de retour pour deux jours avant de prendre la route pour Marrakech et ensuite Casablanca et Rabat.

Les habitants d’Essaouira et ceux des villes avoisinantes ont exprimé leur joie suite à la reprise du Festival Gnaoua et Musiques du Monde, désormais appelé Gnaoua Festival Tour. «Cela fait deux ans que le festival Gnaoua n’a pas eu lieu à Essaouira, et cette ambiance particulière qui règne ici durant cet évènement nous avait réellement manqué. Nous pensions que le festival n’allait pas pouvoir se tenir cette année également, mais grâce à Dieu, l’évènement est de retour et nous sommes très contents», confie cette jeune femme, la trentaine, face caméra pour Le360. Le même sentiment de joie et de bonheur s’est fait ressentir chez ce jeune homme venu de Marrakech pour assister à l’ouverture de cette édition 2022 du festival Gnaoua d'Essaouira, conçu exceptionnellement cette année dans un format différent, celui d’une tournée dans quatre villes du Maroc. Nouvelle formule, nouvelles villes, le Festival gnaoua d’Essaouira de retour en juin «Cette année, le festival est devenu le Gnaoua Festival Tour à cause du Covid-19. Je pense que c’est une bonne chose, car les personnes qui ne peuvent pas se déplacer à Essaouira pourront savourer des moments avec les Maâlems Gnaouas dans leur ville», déclare-t-il. Beaucoup de jeunes sont venus par groupes de Marrakech même si le festival fera cette année escale dans leur ville. «Je suis venu de Marrakech avec mes amis il y a deux jours. Etant un grand habitué du festival, je ne peux que me réjouir de cette reprise car l’ambiance ici est extraordinaire», se réjouit cet autre festivalier. Le Gnaoua Festival Tour 2022 prendra fin à Essaouira ce samedi 4 juin avec 3 spectacles sur la place Moulay El Hassan, dont un concert fusion de Mâalem Hossam Guinea avec Fama Baye, Naissam Jalal, Haile Suprême, Stéphane Edouard et Mohamed Derouich. Prochaine escale les 9 et 10 juin à Marrakech, précisément au Megarama et au centre les Etoiles de Jamâa El Fnaa.

Par Qods Chabâa et Abderrahim Ettahiry