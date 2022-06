© Copyright : DR

Flomine, ingénieur du son et DJ marocain, fait partie des artistes tendances de 2022. Dans le dernier court-métrage «Music That Moves» produit par Spotify, il raconte son histoire avec l’Amapiano, un genre musical qui ne cesse de prendre de l’ampleur dans le monde.

Dans son dernier court-métrage «Music That Moves», Spotify s’est intéressée à l’Amapiano un genre musical dont la puissance continue de fasciner le monde entier. En vogue au Maroc, mais aussi dans toute l’Afrique du Nord, l’Europe, l’Asie de l’Est, et dans bien d’autres pays, plusieurs artistes ont décidé de partager leur amour pour l’Amapiano.

C’est ainsi que la plateforme de streaming musical a décidé de mettre à l’honneur le producteur de musique, le DJ et ingénieur de son marocain Flomine, pour faire partie du casting d’artistes qui figurent dans ce nouveau court-métrage.

«Quand vous mélangez l’Amapiano à la musique traditionnelle marocaine, en l’occurrence gnaoua, cela permet d’établir des connexions entre les gens à travers deux différents styles de musique et deux cultures différentes», explique Flomine.

«L’Amapiano possède cette vibration spirituelle et cette énergie particulière qui réunit les gens. Au Maroc, mais ailleurs aussi, les mélomanes s’intéressent de plus en plus aux mélanges musicaux entre le style sud-africaine et le style marocain», poursuit-il.

Cette musique, qui sert également de trame au nouveau court métrage réalisé par Spotify occupe plus que jamais le devant de la scène, et grâce aux dernières productions de Flomine, notamment «Amena Amapiano Remix de Goya Menor & Nektunez», et «Ghorba», les écoutes d’Amapiano au Maroc ont fortement augmenté durant ces deux dernières années.

De plus, l’artiste marocain précise que «l’Amapiano se mélange avec beaucoup d’instruments live. C’est un style musical à part entière et qui est entièrement nouveau. C’est l’un des genres les plus en vogue en Europe et au Royaume-Uni».

L’Amapiano, style de musique house apparu en Afrique du Sud en 2012, est un genre hybride, entre deep house, jazz et musique lounge. Il se distingue par des mélodies de piano aigues, des lignes de basse Kwaito (variante de musique house faisant usage d’échantillons sonores issues de musiques africaines), des rythmes house sud-africains des années 90 à faible tempo et des percussions d’un autre sous-genre local de house connu sous le nom de Bacardi.

L’Amapiano se mêle donc aux scènes locales du monde entier pour créer un havre de réinterprétation et d’échanges de cultures.

«C’est comme pour la musique marocaine qui, auparavant, ne restait qu’au Maroc, et qui aujourd’hui devient de plus en plus populaire dans d’autres pays», conclut-il.