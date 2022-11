© Copyright : Adil Gadrouz / Le360 (capture image vidéo)

VidéoAu dix-neuvième Festival International du Film de Marrakech, quatre grands noms du cinéma ont reçu un hommage. Tilda Swinton, actrice écossaise, en fait partie. Pour Le360, elle en parle, et évoque aussi le tout dernier film dans lequel elle a joué, et où elle tient un rôle très particulier...

C'est un hommage mérité, pour l'ensemble de sa très éclectique carrière, auquel a eu droit Tilda Swinton (très connue pour son rôle de la sorcière blanche dans la série de films The Chronicles of Narnia -dont Le Monde de Narnia: le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique -Andrew Adamson, 2005, ou encore Le Monde de Narnia: le prince Caspian -Andrew Adamson, 2008).

Star écossaise à la carrière prolifique, sollicitée aussi bien par les réalisateurs du cinéma américain indépendant que ceux des blockbusters, ou encore par de grands cinéastes du monde entier, elle avait, en 2019, présidé le jury du FIFM. De retour pour cette édition 2022, Tilda Swinton a tenu à exprimer l'immense joie qu'elle a ressenti lorsqu'elle a découvert à Marrakech la présence de sa fille, invitée surprise cette année. Interview.

Vous êtes là ce soir, à quelques minutes de l’hommage qui vous sera rendu à ce 19e FIFM. Que ressentez-vous?

Je suis très très heureuse. J’ai rencontré mes vieux amis et je suis heureuse de voir cette belle audience, ce beau public du Festival International du Film de Marrakech. The Eternal daughter, de Joanna Hogg, est le dernier film où j'ai joué, en interprétant deux rôles en un.

Vous interprétez donc un rôle dans ce film, The Eternal daughter. Comment avez-vous travaillé avec sa réalisatrice, Joanna Hogg?

Johanna et moi, nous nous connaissons depuis que nous étions âgées d'à peine 10 ans. C’est vraiment une affaire de famille. Donc je pense que faire un film, et l’aimer comme on aimerait sa famille, et être capable de le montrer au monde entier, cela n’a pas d’égal.

Vous avez interprété deux rôles à la fois dans ce film. Comment l'avez-vous vécu?

C’est comme si c’était un enfant qui joue pour nous... J’avais vraiment l’impression d’être un enfant qui s’amuse.