Malgré la fermeture des salles de cinéma depuis plus d'un an, CINEATLAS continue son expansion.

La pénurie des semi-conducteurs impacte de nombreux secteurs, et le marché des projecteurs numériques n'y échappe pas. C'est la raison pour laquelle, entre autres, la finalisation du chantier du multiplexe CinéAtlas d'El Jadida a pris du retard.

Le chantier du CinéAtlas à El Jadida prend un léger retard. La pénurie mondiale des semi-conducteurs, qui sévit depuis plusieurs mois, y est pour quelque chose. C’est ce que nous explique le PDG du groupe CinéAtlas, Jean François Bernet.

Les projecteurs numériques, qui équipent actuellement les cinémas du monde, contiennent des semi-conducteurs, ou en d’autres termes des puces électroniques. Or celles-ci se font rares, et les délais d'attente pour s'approvisionner s'allongent.

«Entre la production et l’importation il faut attendre au moins 3 mois», déclare ce distributeur français qui s’est installé au Maroc il y a quelques années et y a lancé le projet CinéAtlas, en transformant d’abord l’historique cinéma Colisée de Rabat en un complexe multi-salles. En plus d’El Jadida, d’autres multiplexes CinéAtlas verront bientôt le jour à Tanger, dans l’ancien cinéma Mauritania, et à Casablanca dans l’Aera Park, au sein du Mall en pleine construction.

Outre cette pénurie des semi-conducteurs, qui touche aussi de plein fouet les constructeurs automobiles mondiaux, le retard des chantiers de construction de ces nouveaux multiplexes est également dû à la difficulté du financement de ces projets lancés simultanément.

Aux dernières nouvelles, le multiplexe CinéAtlas d'El Jadida, qui sera doté de trois salles, avec un total de 338 fauteuils premium avec double accoudoirs, devrait ouvrir ses portes en janvier 2022.