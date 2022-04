© Copyright : DR

La plateforme de streaming Netflix s’est associée au Fonds arabe pour les arts et la culture (AFAC), afin de soutenir cinq femmes cinéastes issues du monde arabe. Parmi les présélectionnées figure la réalisatrice et productrice marocaine, Asmae El Moudir.

Cinq cinéastes arabes, toutes productrices et réalisatrices, ont été présélectionnées pour recevoir une subvention de 250.000 dollars attribuée par le fonds Netflix Fund for Creative Equity, qui vise à aider à créer de nouvelles opportunités pour les communautés sous représentées au sein de l’industrie du divertissement. Créé en 2021, ce fonds mondial entend faire entendre les voix de ces femmes cinéastes arabes et combler par ailleurs les lacunes en matière de compétences avec des programmes de formations.

Dans le cadre de cette collaboration inédite entre Netflix et le Fonds arabe pour les arts et la culture, cinq projets ont été présélectionnés parmi lesquels un film marocain, The Mother of all the lies, réalisé par la marocaine Asmae El Moudir et présélectionné dans la catégorie non-fiction.

A ses côtés, on retrouve les productrices libanaises Diala Kachmar pour From the other Shore, Jana Wehbe pour The day Vladimir died et Tania Khoury pour Manity dans la catégorie fiction. Enfin, la Tunisienne Sarra Abidi complète la sélection avec sa fiction My name is Clara.

«Le monde arabe a une longue histoire de femmes dans le divertissement, et nous avons eu des succès incroyables et des premières dans la région dont nous sommes tous très fiers. Mais pour donner à plus de gens la chance de voir leur vie se refléter à l'écran, nous avons besoin de plus de femmes derrière et devant la caméra. Le Fonds pour l'équité créative aide l'industrie dans son ensemble à avoir une représentation beaucoup plus dynamique, intéressante et multidimensionnelle des femmes et c'est une étape dans le cheminement pour permettre à plus de femmes de raconter leurs histoires et de faire découvrir leur travail à de nouveaux publics», a déclaré à ce sujet Nuha El Tayeb, directrice des acquisitions de contenu, Moyen-Orient et Turquie - Netflix .