Jamel Debbouze, humoriste et révélateur de telents.

L’humoriste vient d’annoncer, sur sa page Instagram, la tenue de la prochaine édition du festival Marrakech du rire, tout en faisant une promesse au public.

Le prochain Marrakech du rire (MDR) aura lieu du 9 au 14 juin 2020. C’est ce que vient d’annoncer Jamel Debbouze sur son compte Instagram. Le festival célébrera, à l’occasion, son dixième anniversaire.

Dans son message, illustré par l’affiche de la prochaine édition du MDR, Debbouze écrit: «10 ans! Nous sommes fiers de vous annoncer la 10e édition du @marrakechdurire du 9 au 14 juin! Avec 10 fois plus de rire et 10 fois plus de kiffe».

Créé en 2011, le Marrakech du rire est devenu au fil du temps un rendez-vous annuel incontournable dans la cité ocre. Réunissant de grands comédiens, du Maroc, de France et d’Afrique, le festival offre des moments de joie et de détente. Le tout dans un cadre féérique.