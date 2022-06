© Copyright : Said Bouchrit / Le360

Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, accompagné de son homologue du Sénégal Abdoulaye Diop a inauguré officiellement, le jeudi 2 juin 2022 à Rabat, la 27ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), qui se tient jusqu’au 12 juin sous le signe de la culture africaine.

Les deux ministres, entourés du wali de la région Rabat-Kénitra, Mohamed El Yacoubi, et du président du conseil régional, Rachid Abdi, ont parcouru durant trois heures les différents stands de ce salon auquel participent quelque 237 exposants représentant 56 pays.

L’évènement a été délocalisé pour la première fois de Casablanca à Rabat en raison du statut de Rabat comme «capitale africaine de la culture». Le Sénégal est l’invité d’honneur de cette 27ème édition du SIEL.

Les deux ministres ont évoqué l’importance culturelle de ce salon qui vise à rapprocher les peuples africains en accordant une dimension forte aux arts et à la culture.

Erigé sur deux hectares, le salon, installé sous de grands chapiteaux au milieu d’un environnement agréable et paisible, est constitué de six espaces réservés en particulier aux exposants de livres (pays, maisons d’édition, livres scolaires, institutions publiques et organismes internationaux).

La commissaire du 27ème SIEL, Latifa Mouftaqir, directrice du département du Livre au ministère de la Culture, a indiqué que parmi ces espaces, 500 mètres carrés sont réservés à l’enfance et devront abriter 226 ateliers.

Quelque 128 activités culturelles seront organisées, avec la programmation de 457 intervenants dont 137 étrangers. Le salon ouvre chaque jour ses portes, à partir de ce vendredi 3 juin, de 10 heures à 20 heures, sans discontinuer.

La cérémonie inaugurale du salon s’est déroulée en présence également de nombreux écrivains et poètes venus du Sénégal, du Cameroun, du Gabon, du Mali et de la Mauritanie. Ces derniers ont salué le Maroc pour son attachement au développement du partenariat, notamment politique, économique et culturel, avec les pays africains.