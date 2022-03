© Copyright : khalil Essalak / Le360

«How real is real?» («La réalité de la réalité») est une exposition collective signée de Hicham Matini et Saad Nazid. La Galerie 38 à Casablanca parie sur les créations de ces deux artistes peintres et présente leurs œuvres allégoriques du 25 mars au 25 avril 2022. Les images.

Figuratives, allégoriques, ou encore constructivistes... Telles sont les œuvres de Hicham Matini et Saad Nazid, deux artistes peintres qui nous invitent à voyager dans leur univers intérieur, tout en dépeignant une vision du monde, la leur, inspirée de la réalité qui les entoure, tout aussi subjective que personnelle.

Exposés pour la première fois ensemble, les deux artistes réinventent les langages plastiques formels et conceptuels de l'éternelle humanité depuis les temps immémoriaux. A travers leurs minutieuses compositions sous forme de fresques hyper-détaillées, Hicham Matini et Saad Nazih, choisissent pour thématiques les questionnements universels au cœur desquelles se dressent les particularités et les paradoxes de la vie.

«Dès le début de ma démarche, j’ai choisi de travailler sur la sensibilité de l’image médiatique. C’est un concept que j’ai développé en quatre ans, et à chaque fois je me pose différentes questions pour aborder le sujet que je traite sous différents volets. A travers mes créations, j’essaie de représenter artistiquement l’impact des médias et de la révolution numérique et digitale que nous vivons actuellement, sur la société contemporaine. J'utilise beaucoup le noir et blanc en référence au passé, pour faire la différence entre l'ancienne époque et celle d'aujourd'hui», déclare Hicham Matini.

En effet, ces deux fresquistes font preuve d’une grande créativité en explorant de multiples médiums artistiques. Sans aucune peur de représenter une part de la vérité du monde, tel qu’ils l’aperçoivent, ils mixent entre plusieurs éléments et parviennent à faire ressortir une histoire unique dans chacune de leurs créations artistiques.

«A travers mes tableaux, je peux aborder la société, la religion, la politique et bien d’autres sujets, tout cela d’une façon cachée, c’est ce qui procure cet effet énigmatique à mon travail. Je suis toujours entrain de rêver d’un monde différent, et de le concevoir autrement. J’imagine l’Homme dans des situations inhabituelles. C’est un délire personnel... J’adore délirer tout en passant des messages qui peuvent être importants pour les individus», explique Saad Nazih.

A l'évidence, cette exposition collective, «How real is real?» («La réalité de la réalité»), dépeint les réalités de Hicham Matini et Saad Nazid dans la réalité. Et c’est ainsi que grâce à leurs peintures oxymoriques, inventives et contemporaines, ces deux passionnées d’art marquent leur entrée dans l’histoire de l’art au Maroc.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Hicham Matini du plus loin qu'il s'en souvienne, a toujours eu un goût très prononcé pour l'art et les créations plastiques sous diverses formes. Il choisit de s'orienter vers l'École des Beaux-Arts de Tétouan dont il sort diplômé en 2014 pour perfectionner ses acquis techniques.

Cet artiste qui a participé à plusieurs expositions du Maroc aux Etats-Unis en passant par le Mexique ou l'Espagne, envisage l'art comme un moyen de se questionner sur les grands problèmes actuels du monde, tout en remettant en question les certitudes les plus ancrées sur les idées de progrès, de qualité et d’altérité.

Saad Nazih propose quant à lui une vision engagée, corrosive, du monde, où se heurtent les dérives de l'argent et du pouvoir à l'éthique et aux valeurs morales. Diplômé de l'École Supérieure des Beaux-Arts de Casablanca en 2011, il vit et travaille aujourd'hui à Mehdia, dans la province de Kenitra.

Véritable globe trotter, l'artiste a enrichi sa formation principale grâce à plusieurs participations à des programmes de résidences internationales, notamment au centre d'art Gamle Ormelet en Norvège, au Festival International de la Peinture Malownisza Barbarka Torun en Pologne, ou encore en France, en Thaïlande, en Turquie, en Belgique, en Espagne, au Danemark et au Qatar.