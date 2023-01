© Copyright : DR

Le designer franco-marocain Hicham Lahlou représente le président de la World Design Organization (WDO), en tant qu’envoyé spécial pour la région MENA et l’Afrique, à l’édition 2023 du Saudi Design Festival, organisée du 12 au 23 janvier à Riyad.

Hicham Lahlou est invité par l’ambassade de France en Arabie saoudite et par le Saudi Design Festival, le plus grand événement dédié au design dans le royaume où les besoins dans ce domaine sont en constante expansion sous l’impulsion de la «Vision 2030», indique ce vendredi 13 janvier 2023 un communiqué du designer franco-marocain.

Soutenu par la commission Architecture et design relevant du ministère saoudien de la Culture, membre des World Design Weeks et de la World Design Organization (WDO), le Saudi Design Festival offre une plateforme unique d’échanges et de rencontres pour les professionnels comme pour le grand public, explique le communiqué, ajoutant que plusieurs personnalités internationales, locales et du Moyen-Orient y sont invitées.

En tant qu’envoyé spécial du président de la WDO, David Kusuma, Lahlou a assisté à l’ouverture officielle du festival aux côtés de l’ambassadeur de France en Arabie saoudite, Ludovic Pouille, et du directeur de la CY Design School de Paris, Dominique Sciamma, précise la même source.

Et de noter que les personnalités françaises invitées partageront leur expertise dans le cadre de sessions de mentorat et de panels ouverts à tous.

Au programme de cette édition figurent les panels «Big Dreams, Small World: Design Diplomacy» – Hicham Lahlou en conversation avec Brandie Janow, (12 janvier), «Meet the Mentors» avec Hicham Lahlou (13 janvier) et «Quelle est l’école de design du futur? Interdisciplinary Design Education» avec Dominique Sciamma, Ahmed Kassab et Brandie Janow (13 janvier).

A la faveur de plusieurs mois de travail en collaboration avec les équipes de l’ambassade de France à Riyad, le Saudi Design Festival et le ministère saoudien de la Culture sont devenus membres de la WDO, souligne la même source, ajoutant qu’il s’agit du premier ministère de la région MENA et Afrique à devenir membre de l’organisation.

Hicham Lahlou, designer international et architecte d’intérieur, a été nommé le 31 mars 2022 envoyé spécial et conseiller du président de la WDO pour les régions MENA et Afrique. La WDO, qui a célébré ses 65 ans d’existence en 2022, est une organisation internationale dédiée au développement du design et reconnue par l’Organisation des Nations unies avec un statut consultatif.