Hamza El Fadly et Fatima Zahra Baladi: mariés ou pas?

Fatima Zahra Baladi et Hamza El Fadly, ensemble dans Promnesia .

À quelques jours de la sortie de leur court-métrage musical «Promnesia», des photos publiées sur les réseaux sociaux laissent supposer que les deux artistes, Hamza Fadly et Fatima Zahra Baladi, auraient convolé en justes noces. Lors de leur passage dans les studios de Le360, les deux stars ont soigneusement esquivé les questions directes sur un éventuel mariage.

«Fatima Zahra et moi, nous nous entendons très bien depuis toujours. C’est une femme extraordinaire, qui ne l’aimerait pas?», a répondu Hamza Fadly, chanteur et acteur, sans pour autant confirmer ou infirmer la rumeur. De son côté, Fatima Zahra a tenu à préciser: «Je suis une personne très discrète, je n’aime pas parler de ma vie privée. Mais lorsque je me marierai, je l’annoncerai publiquement, je n’y vois aucun inconvénient». Par ces mots, l’actrice a clairement voulu mettre fin aux spéculations, en affirmant que son mariage, lorsqu’il aura lieu, sera annoncé publiquement.

Le court-métrage «Promnesia», réalisé avec le soutien de l’École supérieure des arts visuels de Marrakech (ESAV), met en scène une belle histoire d’amour entre les personnages principaux, interprétés par Hamza Fadly et Fatima Zahra Baladi. Mais qu’en est-il dans la réalité? Là encore, les deux artistes préfèrent rester discrets.

«Au début, je cherchais un réalisateur pour ce projet, dans lequel je joue également. Mais après avoir discuté avec Alaa Eddine El Jem, chef du département cinéma à l’ESAV, il m’a suggéré de le réaliser moi-même. Il m’a beaucoup encouragé», a confié Hamza.

«Promnesia» aborde le thème des femmes travaillant dans le milieu de la nuit. L’histoire raconte la rencontre entre un chanteur de discothèque et une serveuse dans le même établissement. De l’obscurité et de la fatigue de leur vie nocturne naît une belle histoire d’amour.