VidéoAu Festival International du film de Marrakech, «Panorama Marocain» propose cette année quatre films. «Jours d'été», de Faouzi Bensaïdi (2022), adapté d'une pièce de théâtre de l'écrivain russe Anton Tchekhov («La Cerisaie», publiée pour la première fois en 1904). La projection en avant-première a eu lieu hier, dimanche 13 novembre 2022.

«Jours d'été», le nouveau long-métrage de Faouzi Bensaïdi, a été projeté en avant-première hier, dimanche 13 novembre 2022, au Palais des Congrès de Marrakech. Au troisième jour du 19e FIFM, le film, adapté d’une comédie en quatre actes de l’écrivain russe Anton Tchekhov, qu'il a publiée pour la première fois en 1904, a permis de lancer «Panorama Marocain», la section parallèle du festival de Marrakech.

Debout sur la moquette écarlate, devant la porte du Palais des Congrès, quelques minutes à peine avant que ne retentisse le générique de son tout dernier film, projeté Salle des Ambassadeurs, Faouzi Bensaïdi, questionné par Le360, a ainsi réagi: «ce film est fait sur un geste artistique. Il est né dans un atelier de travail avec les acteurs, et je voulais traiter l’œuvre majeure de Tchekhov, "La Cerisaie" . Quelque chose commençait à prendre forme et je ne voulais pas un film qui nécessite trois ans pour le financer, [mais] aller chercher le financement».

Connu du grand public dès 2003, le cinéaste marocain, détenteur du Prix «Un certain regard», la section parallèle du festival de Cannes, déclare avoir cette fois-ci voulu un film «avec un geste continu de création» et que «son objectif a été atteint»: «j’ai trouvé de superbes producteurs, courageux, qui m’ont suivi et qui ont produit ce film avec leurs fonds propres, et je me suis retrouvé, en attendant, sur mon autre projet de film, Déserts, sur lequel je travaillais en parallèle».

L'acteur Saïd Bey, qui fait partie du casting de ce film, aux côtés de Mouna Fettou, Nezha Rahil, Mouhcine Malzi, a, lui, fait part de sa joie de travailler avec Faouzi Bensaïdi: «c’est la première fois que je participe à un film de Faouzi Bensaïdi, j’ai apprécié le fait d’avoir travaillé avec un réalisateur qui maîtrise la direction des comédiens, c’est le plus important», explique, interrogé par Le360, cet acteur marocain, qui précise aussi que le défi pour lui c’était de faire ressortir son personnage, dans un film qui a été tourné à huis clos.

Au FIFM, Panorama Marocain se veut être une sorte de vitrine du 7e art marocain, mettant en valeur de récentes productions. Trois autres films seront projetés dans cette catégorie au cours de cette 19e édition du FIFM: Ziyara de Simone Bitton, The Postcards de Asma El Moudir, Abdelinho de Hicham Ayouch et Poissons rouges de Abdesslam Kelai.