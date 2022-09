© Copyright : Saïd Kadry / Le360

VidéoLa 22e édition du festival national du film de Tanger bat son plein. Cette grand-messe du cinéma a débuté le vendredi 16 septembre dernier avec plusieurs hommages à des personnalités du monde du septième art. Feu Nour Eddine Saïl, ex-directeur général du CCM, y a eu droit à titre posthume.

Au centre culturel Ahmed Boukmakh, la cérémonie d’ouverture du festival national du film de Tanger, le 16 septembre dernier, a été rythmée par plusieurs hommages rendus à des personnalités du monde du cinéma.

D'abord à Nour Eddine Saïl, le défunt directeur général du Centre Cinématographique Marocain, décédé le 15 décembre 2020, au réalisateur Abderrahmane Tazi, aussi, mais également à la productrice Souad Lamriki.

Cette 22e édition se distingue par le nombre important des films qui seront projetés. Les trois compétitions officielles concerneront les longs et courts métrages, les films documentaires, avec 105 films produits depuis la dernière édition du festival en 2020, dont 28 longs-métrages, 50 courts-métrages et 27 documentaires.

Le jury de la compétition des longs métrages est présidé par Driss Anouar, directeur adjoint à 2M, et le jury se compose du réalisateur et chorégraphe Lahcen Zinoun, de la poétesse Touria Majdouline, du critique de cinéma Bilal Marmid, de l’écrivaine Bouchra Boulouiz, et du compositeur et musicien Belaid Akkaf.

Interrogés par Le360, plusieurs professionnels du cinéma ont fait part de leurs attentes pour cette édition.

Les actrices Samia Akariou, Zhour Slimani, l'acteur Rabie El Kati, la réalisatrice marocaine Laila Triki et le réalisateur Kamal Hachkar ont ainsi révélé qu'ils avaient hâte de suivre les films et productions marocaines en compétition. Ils ont aussi estimé que la production cinématographique marocaine était affectée par la pandémie du Covid-19.

Malgré tout cela, d’après leurs dires, la production cinématographique a été marquée par une certaine continuité, ce qui a permis de réaliser et de produire des films d’un genre nouveau, qui ont de forte chance de séduire l’audience.

Le palmarès sera dévoilé le 24 septembre 2022. Trois autres noms du 7e Art recevront un fervent hommage ce jour là, au cours de la cérémonie de clôture pour leur contribution au développement du cinéma marocain et sa promotion: la réalisatrice Izza Genini, le président de la Chambre marocaine des salles de cinéma, Al Hosain Boudih, et le cinéphile et journaliste Ali Hassan.