© Copyright : MAP

La ville de Nador accueillera, du 15 au 19 novembre courant, la 10e édition du Festival international de cinéma et de mémoire commune (FICMEC), avec la participation de 28 films en compétition officielle, représentants plusieurs pays d'Afrique, d’Europe, d’Amérique et d’Asie.

Dans un communiqué relayé par l'agence de presse MAP, le Centre de mémoire commune pour la démocratie et la paix (CMCDP), organisateur de cet évènement, souligne que cette édition est marquée par un engouement sans précédent de la part des cinéastes internationaux, avec une participation importante, en quantité et en qualité.

«Cet intérêt accru pour le FICMEC témoigne de l’attraction croissante que suscite le festival de Nador auprès des cinéastes du monde entier», affirme le centre, notant que les films de la compétition officielle ont été sélectionnés après visionnage de près de 600 films en provenance d’une quarantaine de pays.

Les films sélectionnés vont concourir pour remporter les différents prix du festival dans les catégories du long métrage de fiction, du documentaire et du court métrage.

Parmi les films sélectionnés pour la compétition officielle, on retrouve «La voix d’Aida» réalisé par Jasmila Žbanic (Bosnie Herzégovine), qui a obtenu plusieurs récompenses, dont une nomination pour l’Oscar 2021 du meilleur film international, et «Un monde» de Laura Wandel (Belgique), qui a été en lice dans la sélection «Un certain regard» à la 74e édition du Festival de Cannes.

Du côté des films documentaires, on retrouve «9 jours à Raqqa», réalisé par Xavier de Lauzanne (France), qui a été en lice pour la Palme d’Or dans le cadre de la Sélection Officielle du festival de Cannes de 2020, indique le communiqué.

Le documentaire sur l'héritage musical judéo-marocain «Dans tes yeux, je vois mon pays» de Kamal Hachkar fait également partie de la sélection de cette édition du FICMEC.

Dans la catégorie du court métrage on retrouve notamment le film «Feeling Through» réalisé par Doug Roland (Etats-Unis) et qui a été nominé à la 93e cérémonie des Oscars.

Selon les organisateurs, le FICMEC a pour objectif de dynamiser la scène culturelle au Maroc et notamment dans la ville de Nador et d’encourager les productions cinématographiques contribuant à promouvoir la justice et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La cérémonie d’ouverture de cette édition sera marquée par la remise du Prix international «Mémoire pour la démocratie et la paix» à Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre française de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche «pour ses efforts en faveur de la paix et le vivre en commun», indique le communiqué.