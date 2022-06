© Copyright : DR

Le film «L'Automne des pommiers», du réalisateur marocain Mohamed Mouftakir a remporté, samedi 4 juin 2022, le grand prix de la 22e édition du Festival international du cinéma africain de Khouribga (FICAK).

Le prix du jury (section fiction), baptisé du nom de feu Noureddine Saïl, a été remporté par le film J'irai au diable de la réalisatrice tunisienne Ismahane Lahmar.

Le prix de la mise en scène Idrissa Ouédraogo est revenu au réalisateur égyptien Magdi Ahmed Ali (Egypte) pour son film In, 2 Talaat Harb.

Le prix du scénario qui porte le nom de Samir Farid a été décroché par le film La Nuit des rois de Philippe Lacôte représentant la Côte d'Ivoire.

Le prix de la meilleure interprétation féminine a été décerné à Girley Chalène pour son rôle dans le film The White Line de Desiree Kahikopo (Namibie).

Le prix de la meilleure interprétation masculine baptisé feu Mohamed Bastaoui est revenu à l'acteur Michael Wawuyo Sr pour son rôle dans le film A Taste Of Our Land du réalisateur Amuli Yuhi (Rwanda).

La mention spéciale d’honneur du jury a été remise au film In, 2 Talaat Harb de Magdi Ahmed Ali (Egypte) et à l’acteur marocain Mohamed Tsouli dans son rôle dans le film L'Automne des pommiers de Mohamed Mouftakir.

Le jury a également décerné la mention d’honneur à l’actrice Dyness Daisy Lungu pour son rôle dans le film Maria Kristu de Paul. S. Wilo (Zambie) et à la troupe de chorégraphie et de chant du film La Nuit des rois de Philippe Lacôte (Côte d’Ivoire), et une autre mention d’honneur pour la qualité de l’image au long-métrage Oliver Black de Tawfik Baba.

Dans la section longs-métrages documentaires, le grand prix Najib Ayyed a été attribué au film Marcher sur l’eau de Aïssa Maïga (Niger). Le prix du jury baptisé au nom du réalisateur béninois Paulin Soumanou Vieyra a été remis à la réalisatrice Mia Lekou (Kenya) pour son film The Letter.

La mention spéciale du jury du film documentaire est revenue au court-métrage Broken Mirrors de Othmane Saâdouni.

Le prix Don Quichotte a été attribué au long-métrage Oliver Black de Tawfik Baba, qui a également remporté le prix de la critique, décerné par la Fédération africaine de la critique cinématographique (FACC).

A cette occasion, un hommage appuyé a été rendu au réalisateur et acteur marocain, Mohamed Choubi, en reconnaissance de ses précieuses contributions au cinéma, au théâtre et à la culture.

Le cinéma burkinabé était l’invité d’honneur de la 22e édition du FICAK qui se tenait du 28 mai au 4 juin 2022 à Khouribga sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Cinq films de cinéastes burkinabè de renom ont été projetés à cette occasion.