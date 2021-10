Fespaco. Les prix des séries TV et des films d’animation dévoilés, l'étalon d’Or sera révélé ce soir

La 27ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco), a dévoilé hier vendredi les lauréats des meilleures séries TV et films d'animation, et décerné une quinzaine de prix spéciaux, avant le palmarès officiel prévu ce samedi 23 octobre à la clôture de cette manifestation.