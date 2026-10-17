Exposition. La galerie 38 de Casablanca accueille «Paraboles» de Mohamed Mourabiti

La galerie 38 de Casablanca présente «Paraboles», exposition de Mohamed Mourabiti, autour de ses 40 ans de carrière. Le vernissage a eu lieu jeudi 15 octobre. L’exposition se poursuit jusqu’au 13 novembre. «Cette exposition suit l’artiste, des œuvres de jeunesse, aux grands formats récents, où le cercle et la carte ouvrent l’espace vers le lointain. Elle montre un peintre profondément enraciné qui n’a cessé de regarder au-delà. Plus sa peinture cherche l’invisible, plus elle revient à la terre», écrit Jean Noel Pancrazi.

Au commencement, la matière

Terre, goudron, pigments, tissus, collages: Mourabiti travaille la matière par couches, gratte, superpose et efface. Ses amis écrivains ont chacun trouvé les mots pour évoquer son univers: «l’hôte de l’ocre rouge» pour Michel Butor, «le mystique des signes» pour Abdelhak Serhane. Au noir du goudron succède l’ocre de la ville rouge, puis le blanc des cimes de l’Atlas.

À son tour, son ami Mahi Binebine, auteur et artiste plasticien, écrit: «Cette rétrospective permet de mesurer combien son chemin est cohérent précisément parce qu’il n’a jamais été immobile. Mourabiti revient à la terre pour mieux s’en détacher. Il revient aux signes de son enfance pour les dépouiller de leur anecdote. Il revient à la matière pour atteindre l’esprit. Il revient au Maroc pour toucher à quelque chose d’universel.»

Dans une déclaration pour Le360 lors du vernissage, Mohamed Mourabiti revient sur ses 40 ans de carrière: «C’est un passage, une partie de ma vie, c’est difficile de le dire mais je sens que c’est une belle période.»

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Il revient également sur le titre de l’exposition: «'Paraboles’ renvoie au début de mon travail. J’ai beaucoup travaillé sur les toits où l’on apercevait des paraboles et des coupoles, avec une concurrence visuelle incroyable entre les deux. J’ai d’ailleurs présenté une exposition intitulée “Paraboles et coupoles”, il y a 22 ans, à la galerie de la CDG.»

Un artiste autodidacte

Mohamed Mourabiti est né en 1968 à Marrakech. Son intérêt pour la peinture remonte à l’enfance et s’est progressivement affirmé comme une vocation. Après avoir quitté le lycée pour entrer dans la vie professionnelle, il poursuit son apprentissage auprès de professeurs d’arts plastiques du lycée Jaber Ibnou Hayane, à Casablanca. Il choisit ensuite des activités professionnelles lui permettant de consacrer l’essentiel de son temps à la création.

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Son travail a fait l’objet de nombreuses expositions personnelles au Maroc et à l’étranger. En 2008, il séjourne à la Cité internationale des arts, à Paris. Il vit et travaille à Tahannaout, où il a fondé l’espace d’art Al Maqam, lieu de création et de rencontres artistiques.

Ses œuvres figurent dans plusieurs collections publiques et privées, notamment celles du Musée national d’Amman, du Musée d’art brésilien de la Fondation Armando Alvares Penteado (MAB FAAP), à São Paulo, de la Fondation Shashoua, à Londres, et de la Fondation Margo et Anthony Viscusi, à New York.