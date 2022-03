© Copyright : Adil Gadrouz / Le360

Abdelwahab Doukkali expose ses œuvres-hommages à de grandes personnalités publiques au Maroc et à l'international dans la galerie Artspace à Casablanca. Des œuvres où le chanteur-compositeur, grand passionné de peinture, donne toute la mesure de son talent de portraitiste.

On le connaissait chanteur-compositeur. Il est artiste peintre aussi. C'est en 2018, que Abdelwahab Doukkali avait commencé à dévoiler officiellement cette nouvelle facette de son talent artistique.

Lors d’une exposition individuelle aux cimaises de la célèbre galerie Bab Rouah de Rabat, ce géant de la musique marocaine avait pour la première fois montré ses portraits de grandes personnalités publiques.

Des artistes, des rois, des musiciens… Que des figures célèbres dont il brosse le portrait. Pas de personne lambda. Pas de monsieur tout le monde. «Je ne peins que des génies», lance d’emblée Abdelwahab Doukkali face caméra pour Le360. C'était en marge du vernissage, jeudi 24 mars 2022, d’une exposition collective à laquelle il participe, aux cotés de deux autres artistes, Abdelhak Salim et Hassan Adib, à la galerie Artspace de Casablanca.

Ces portraits dans lesquels on retrouve Oum Kalthoum, Fatima Mernissi, Mahmoud Darwich, Ahmed Chaouki, Abdel Halim Hafed et d’autres encore comme Orson Welles, Emmanuel Kant, Beethoven ou encore Al Pacino et Maradona.

Ces portraits-hommages se caractérisent par une certaine précision dans le trait et reflètent un niveau élevé d’académisme. Les œuvres exposées jusqu'au 18 mai 2022 à Artspace au quartier Racine à Casablanca sont là pour en témoigner.