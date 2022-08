© Copyright : Editions Outsiders

Le360 vous invite à découvrir les bonnes feuilles de «Big Data Djihad» de Hicham Lasri, qui raconte l'histoire d’un anti-héros génial, un inventeur qui casse internet, afin de punir une influenceuse qui l’a quitté. Rendez-vous demain, samedi 13 août à 11 heures, pour le premier épisode. En attendant, voici, idée originale, sa bande-annonce.

A l’occasion de la sortie de son cinquième roman, «Big Data Djihad», Hicham Lasri et Nadia Assad, des éditions Outsiders, ont réalisé, dans une démarche tout à fait originale, la bande-annonce de cet ouvrage, qui a été réalisée par le jeune et très prometteur Yassine Kassbaoui.

«C’est l’histoire d’un personnage qui va détruire internet pour se venger d’une femme qui l’a rejetée et cette femme c’est une influenceuse», lance d’emblée l’écrivain, qui ajoute que «c’est un personnage déjanté, un peu fou, un peu «dunk», qui va casser complétement internet pour elle, mais aussi pour le reste de l’humanité… C’est un génie qui va inventer quelque chose, et tous les flics du monde vont lui tomber dessus et il va libérer le monde d’internet».

Hicham Lasri poursuit ses explications: «mon personnage va casser internet pour toujours, devenant une sorte de terroriste, c’est quelqu’un qui va remettre les compteurs à zéro. Il faut se rappeler que le zéro a été inventé par les Arabes…»

Pour ce trailer au style complètement décalé, Hicham Lasri a fait appel aux acteurs Salah Ben Salah, Malek Akhmiss, Imane Zriouali, Hamid Najah. La voix scénarisée de Salah Ben Salah retentit ainsi dans cette bande-annonce: «moins tu manges, moins tu achètes du livre», «moins tu vas au théâtre, au cabaret, moins tu penses, tu aimes…»

Cerise sur le gâteau, cette ultime provocation de Salah Ben Salah: «Rakoum ma qaryinch, ou chriou dik dictionnaire dial Larousse», soit: «vous êtes illettrés, achetez le dictionnaire Larousse», faisant ainsi allusion aux choix des mots, parfois complexes, de Hicham Lasri, pour lequel le travail d’écriture est un véritable combat.