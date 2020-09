© Copyright : DR

Mehdi Qotbi, président de la Fondation Nationale des Musées (FNM), a été reçu à l’Elysée ce mardi 8 septembre 2020 par Brigitte Macron, épouse du président de la République française, Emmanuel Macron, pour un déjeuner de travail consacré à l’exposition Eugène Delacroix prévue au printemps prochain au Maroc.



A cette occasion, Brigitte Macron et Mehdi Qotbi ont évoqué le calendrier de cette exposition, réalisée avec le musée du Louvre et le musée national Eugène Delacroix à Paris, qui devait initialement avoir lieu en avril 2020 au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI) de Rabat, mais dont la date d'ouverture a été reportée au 5 avril 2021, à cause de la pandémie de Covid-19.

La Première dame de France était désireuse de s’informer de l’état d'avancement des préparatifs de cette exposition et de connaître la liste des œuvres qui y seront exposées.

Connue pour le grand intérêt qu'elle porte aux arts et à la culture de manière générale, Brigitte Macron s'est montrée intéressée par ces questions, et a fait part de sa volonté de contribuer à la réussite de cette exposition consacrée à Eugène Delacroix à Rabat, la première du genre dans le monde arabe ainsi qu'en Afrique.

En 1832, le peintre séjourna pendant près de six mois en Afrique du Nord, essentiellement au Maroc, ainsi qu'en Algérie. Au cours de ce périple, il se rendit aussi dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. Eugène Delacroix n'était pas seul, il accompagnait une délégation de diplomates français, en ambassade auprès du sultan Abd Er-Rahman, qui régna sur le Maroc de 1822 à à 1859. De ce séjour, le peintre rapportera de nombreux dessins, aquarelles, esquisses et carnets.

La lumière, les couleurs, les paysages et les personnages rencontrés au cours de cette ambassade auront eu une grande influence sur l'œuvre d'Eugène Delacroix, qui offrit à son public plus de 80 toiles, souvent immenses, inspirées de sa passion de l'Orient, et ce, jusqu'à sa mort, à Paris, en 1863.