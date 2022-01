Driss Ajbali, écrivain et sociologue marocain.

Le sociologue franco-marocain, Driss Ajbali, vient de publier un nouvel essai, intitulé «Éric Zemmour, un outrage français». Ce livre coup-de-poing se base sur des faits pour décortiquer et décrypter: le phénomène Zemmour, qui détonne dans le paysage intellectuel français, et ses plus grandes «fumisteries».

L’ouvrage Éric Zemmour, un outrage français sortira lundi prochain, 24 janvier 2022, simultanément dans quatre pays, la France et le Maroc (La Croisée des chemins), la Tunisie (Nirvana) et l’Algérie (Frantz Fanon), pour le grand plaisir d’un lectorat avisé.

L’auteur se penche dans ce livre (format moyen, de 570 pages et 17 chapitres) sur les événements phares qui ont marqué la France lors des deux dernières décennies (2000 - 2017). Une riche table des matières arbore cet essai, qui prend racine dans les 30 années d’expériences en sociologie de Driss Ajbali et de son amour pour la France.

De «la gifle de Bayrou», à «la polémique Geisser», en passant par «Le mea culpa tardif de Bruckner», Driss Ajbali dresse un croquis sociologique de la France à travers le portrait du «personnage» Eric Zemmour, un polémiste français et ancien journaliste politique qui incarne l’idéologie néo-fasciste dans le pays de Molière.

L’auteur se livre à une analyse profonde des questions sociétales et des angoisses de la France, depuis les années 2000 à 2017, favorisées par l’apparition de nouvelles idéologies et technologies.

L'épilogue est quant à lui consacré au mandat du président Emmanuel Macron, au terrorisme islamiste, à l’insécurité, à l’indigénisme et à la chaîne de télévision française, Cnews, considérée par l’auteur telle une rampe de lancement. «Zemmour n’est pas seul. (...)Devenu un vaisseau amiral, il est relayé par une myriade de relais dont Cnews», écrit l’auteur.

Avec Violences et immigration (paru en 2000), préfacé par Catherine Trautmann, ancienne ministre de la Culture et de la Communication et Ben Laden n'est pas dans l'ascenseur (2002) co-signé avec Daniel Riot, le sociologue franco-marocain s’est imposé en fin connaisseur des questions d’immigration, dressant un miroir des peurs de la société moderne.

«Eric Zemmour, un outrage français est la continuité de mes travaux, de 1999 à nos jours, qui tente de revenir, année par année, évènement après évènement, pour comprendre le débat actuel qui sévit en France», a déclaré à la MAP, le sociologue et écrivain Driss Ajbali.

Cet ouvrage est un garde-fou contre les théories «zemouriennes», qui bâtissent des amalgames mentaux, notamment en matière de discréditation des jeunes des banlieues issus de l’immigration, a-t-il expliqué.

Ce travail, a-t-il poursuivi, décortique les ingrédients qui ont permis à un «type» comme Eric Zemmour d'émerger, «lui qui était loin des radars avant la publication de son livre Le premier sexe, en 2006».

Zemmour s’est fait remarquer par son pamphlet de 2006, en dévirilisant la société française et en s’attaquant aux principes d’égalité des sexes, outre ses dénigrements répétés contre les personnes de couleur et les Français d’origine arabe, a souligné le sociologue.

Pour Driss Ajbali, Eric Zemmour a abandonné la littérature, «son plus grand échec», pour se consacrer aux essais, notamment avec Le Suicide français (2014), où il défend la thèse d'un affaiblissement progressif de l'Etat-nation français de 1970 (l’arrivée de la notion du regroupement familial) à la date de publication en 2014.

Cette «startup de l’indignation» est combattue par nombre d'intellectuels français, a-t-il relevé, ajoutant que son essai tend à porter une petite pierre au débat qui sévit en France, à travers le regard d’un professionnel français des questions migratoires.

Il est intéressant de voir que malgré les réticences, Eric Zemmour a imposé, par ses idées, un tempo de débats et un rythme des idées, proclamant que son combat est plus idéologique, a noté le sociologue.

Depuis plus de 20 ans, Driss Ajbali a réalisé un travail remarquable en matière d’études sociologiques et de migrations, a affirmé Abdelkader Retnani, directeur de La Croisée des chemins, la maison éditrice de Eric Zemmour, un outrage français au Maroc et en France.

«J’ai lu ses écrits et on a mis les bouchées doubles pour sortir un ouvrage sur ce que prône, ce personnage, hors norme, qui appelle à une guerre civile et radicalise la France», a dit Retnani dans une déclaration à la MAP.

Evoquant la sortie simultanée de l’ouvrage au Maroc, en France, en Tunisie et en Algérie, l’éditeur marocain a précisé qu’il s’agit d’une opération unique en son genre, menée avec deux éditeurs d’Algérie et de Tunisie, dans un élan de solidarité maghrébine face à Eric Zemmour, «ce personnage», qui cherche à diviser la France.