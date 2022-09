© Copyright : Le360

VidéoComme plusieurs grands noms de la scène musicale, Saad Lamjarred va à son tour se lancer dans les concerts virtuels, en collaboration avec Meta Boundless. Le 20 octobre prochain, le chanteur partagera l’affiche d’une e-soirée avec l’incontournable Ragheb Alama. Il nous en dit plus dans cette interview avec Le360.

Saad Lamjarred donnera enfin son premier concert virtuel. Le 20 octobre prochain, son public découvrira finalement ce projet inédit. Autour de lui, deux autres têtes d’affiche et pas des moindres: la superstar libanaise Ragheb Alama et le compositeur créatif Michel Fadel. Voici ce qu’il en dit:

Le360: Vous êtes parmi les premiers artistes arabes à entrer dans le métavers. Qu’est-ce que cela vous fait?

Saad Lamjarred: Je suis très heureux de partager cette expérience avec Ragheb Alama. C’est un grand honneur pour moi. C’est un artiste à succès et une grande icône. Il sait bien choisir ses chansons et tout ce qu’il présente au public.

Le public s’est habitué à vous voir sur scène. Est-ce que vous pensez qu’il est prêt à vous voir en concert virtuel?

Je connais assez bien mon public. Certes, c’est une nouvelle expérience pour lui, mais j’espère qu’il va cautionner cette idée et me soutenir. Je lui promets d’ailleurs plein de nouveautés dans le cadre de cette expérience, menée en collaboration avec Meta Boundless.

Est-ce que vous pensez que vous allez produire des clips avec un avatar?

C’est une idée que nous avons auparavant eue et essayé d’introduire, notamment pour ma chanson «Ya Ayouni». C’est une lyrics video. Nous avons compté sur l’appui de Zakaria Nouyeh, un jeune homme marocain talentueux, pour sa réalisation. Il pourrait d’ailleurs se joindre à nous pour notre collaboration avec Meta Boundless.

Parlez-nous de votre nouveau single «El Hala’».

J’ai chanté pour la deuxième fois en dialecte égyptien. Ce sont des mots modernes couramment utilisés dans ce pays des pharaons, lesquels ont été écrits par Tamer Houcine. Nous avons essayé de nous rapprocher de la nouvelle génération, notamment en Egypte et dans les pays arabes.

Un message pour votre public marocain?

C’est une complicité et un amour infini qui me lient au public marocain. Je n'oublierai jamais son soutien et ses encouragements tout au long de ma carrière. Il tient une place particulière dans mon cœur.