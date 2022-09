Une vidéo sur la chaîne YouTube de Doc Seven raconte «7 minutes de faits surprenants sur le Maroc».

© Copyright : Doc Seven / YouTube

Le célèbre youtubeur Doc Seven a publié sur sa chaîne, il y a quelques jours, une vidéo compilant dix-sept faits surprenants sur le Maroc. Une vidéo éducative qui mêle géographie, histoire et culture pour faire connaître quelques facettes du Maroc.

Doc Seven, star franco-belge de YouTube, dont la chaîne compte plus de 2,23 millions d’abonnés, a décidé de consacrer sept minutes de vidéo au Maroc, compilant ainsi dix-sept faits surprenants sur ce pays dont est originaire, révèle-t-il, son grand-père.

Le timing de cette émission n’est pas anodin. En effet, Doc Seven, comme son pseudo l’indique, a fait du chiffre sept sa marque de fabrique. Il propose ainsi une riche production vidéographique hebdomadaire articulée autour du chiffre sept.

Dans cette vidéo qui totalise déjà 306.000 vues depuis sa publication il y a sept jours, Doc Seven débute par une petite leçon de géographie en apprenant à ses abonnés que le Maroc, au-delà des images touristiques de son Sahara, est un pays montagneux, prenant pour exemple les Cascades d’Ouzoud et Oukaïmeden, la plus haute station de ski d’Afrique, qui compte une vingtaine de pistes.

Parmi les autres faits mis en avant dans cette vidéo, Doc Seven présente la ville marocaine de Volubilis, qui était pendant plusieurs siècles la capitale de la Maurétanie, royaume conquis par l’Empire romain. Puis, il met le curseur plus au sud et évoque le Dadès, ce fleuve qui arrose la Vallée des Roses, connue pour les milliers de rosiers qui s’y trouvent, plantés à la base pour éloigner les chèvres des récoltes et dont la production est aujourd’hui transformée en eau de rose ou exportée à l’international chez des grands noms de l’industrie du parfum.

«Je rêve d’aller à Ouarzazate», confie ensuite Doc Seven au sujet de cette ville, dont «l’histoire est liée depuis plusieurs décennies à l’univers cinématographique», poursuit-il. Parmi les grands films tournés à Ouarzazate énumérés dans cette vidéo, Gladiator, La chute du faucon noir, Lawrence d’Arabie ou encore Astérix. Et de mettre en avant le fait qu’une partie de la population de la ville travaille dans la figuration, et que Ouarzazate, le «Hollywood du Maroc», compte par ailleurs de grands studios de cinéma.

Doc Seven effectue ensuite un bond dans le temps pour revenir au 20 décembre 1777, date à laquelle le Sultan Mohamed III, roi de l’Empire chérifien, déclare que tous les navires battant pavillon américain ont le droit de mouiller dans les ports de son pays. «Une décision qui fait du Maroc le premier pays à reconnaitre de facto l’indépendance des Etats-Unis», est-il expliqué.

Puis, zoom sur Agadir, qui se classe en huitième position de ce classement des faits surprenants avec la traduction de son nom qui désigne un bâtiment de stockage collectif hyper fortifié où les habitants de la ville regroupaient leurs récoltes communes. Parfait exemple de ce type de grenier collectif, le Ksar Aït Ben Haddou, petit village fortifié construit sur une colline avec à son sommet, un bâtiment de stockage. Un village tellement atypique qu’il est inscrit à l’Unesco depuis 35 ans et que beaucoup de films y sont tournés, rappelle le youtubeur.

Autre fait surprenant relevé dans la vidéo, les villes dites arc-en-ciel, à l’instar de Marrakech, «la ville ocre», Chefchaouen, «la ville bleue» ou encore Casablanca, «la ville blanche» dont le nom originaire était «Anfa» et dont l’histoire a littéralement passionné le vidéaste.

Les abonnés de Doc Seven pourront aussi apprendre que le Maroc n’est situé qu’à 15 kilomètres de l’Europe, que l’arganier, espèce endémique du Maroc, est le meilleur rempart vert contre la désertification et que le pays est le plus grand exportateur d’huile d’argan au monde, mais aussi de conserves de sardines avec 91% des sardines utilisées dans l’industrie qui sont pêchées au Maroc.

Un pays qui compte par ailleurs la plus longue bande transporteuse du monde, avec plus de 100 kilomètres de long, pour relier la mine de phosphate de Boukraa à la façade atlantique du pays.