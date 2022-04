© Copyright : DR

Le premier multiplexe cinématographique d'El Jadida va finalement ouvrir ses portes au cours du mois de juillet. Son chantier est enfin achevé, après un retard de presque une année, à cause de la crise consécutive à la pandémie. Son exploitant en parle.

C'est avec quelques mois de retard que le CinéAtlas d’El Jadida, premier multiplexe de cette ville balnéaire, à quelques kilomètres de Casablanca, va ouvrir ses portes, en juillet prochain.

La date de la fin de ses travaux a dû être repoussée, à cause de délais de livraison non respectés, et de l'augmentation des prix des matériaux de construction, causée par les effets de la crise consécutive à la pandémie du Covid-19.

«J’ai perdu beaucoup de temps et d’argent dans ce contexte sanitaire, et des aléas qui s’en s’ont suivis, lesquels sont indépendants de ma volonté», a expliqué Pierre-François Bernet, PDG du groupe CinéAtlas.

Cet exploitant, fort de longues années d'expérience dans la distribution cinématographique en France, explique que la crise des semi-conducteurs, une composante essentielle des projecteurs des salles de cinéma, est une des causes majeures de ce retard. «Avant, il fallait attendre trois mois lorsqu’on passait commande pour des projecteurs. Depuis la pandémie du Covid-19, il faut attendre au moins six mois pour être livrés», précise-t-il.

Après toutes les difficultés de ce chantier, le «CinéAtlas Corniche d'El Jadida» sera inauguré en grande pompe en juillet 2022. Il s’agit d’un multiplexe de trois salles, avec un total de 338 fauteuils premium pourvus d'un double accoudoir.

Un multiplexe à l’identique du CinéAtlas Rabat, l’ancien cinéma Colisée, qui a été récupéré et transformé par cet exploitant, avant de rouvrir en 2017. Le tarif qui sera appliqué sera le même que dans la capitale: 65 dirhams pour le grand public, et 50 dirhams pour les jeunes âgés de 12 à 28 ans.