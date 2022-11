© Copyright : Adil Gadrouz / Le360

Depuis la cérémonie d'ouverture, le 12 novembre 2022, du 19e Festival International du Film de Marrakech qui a pris fin hier, samedi 19 novembre, au total, 150.000 spectateurs ont assisté aux projections. Et près de 20.000 professionnels des médias (ou autres compétences liées au cinéma) ont reçu leur accréditation pour le suivi des manifestations.

Principale caractéristique de ce 19e FIFM: l'appréciable participation des professionnels marocains du cinéma, avec, en tout, 350 d'entre eux qui étaient présents à Marrakech pour un festival qui fait là son «grand retour après deux années consécutives d'arrêt forcé dû à la Covid-19. Cette édition des retrouvailles a connu la présence de plus de 150.000 spectateurs, qui ont assisté aux 124 projections dans le cadre du Festival: au Palais des Congrès, place Jemaâ El Fna, au cinéma le Colisée et au Musée Yves Saint Laurent», a commenté Ali Hajji, coordinateur général du Festival International du Film de Marrakech, interviewé par M24, la chaîne d'informations en continu de la MAP.

Autre statistique estimative: près de 5.000 enfants et adolescents ont assisté aux projections de films qui leur étaient spécialement dédiées.

En tout, au cours des huit journées de ce festival, ce sont aussi près de 20.000 professionnels des médias ou de différentes compétences liées à l'industrie du cinéma, qui se sont vus octroyer une accréditation de la part du comité organisateur du FIFM, et qui ont reçu un badge électronique à même de leur permettre de couvrir ou de suivre, en toute sécurité, les différentes manifestations de ce festival. C'est là près du double des accréditations qui avaient été enregistrées au cours de la 18e édition du FIFM, en 2019.

Cette 19e édition du Festival International du film de Marrakech a aussi permis de réunir, pour la cinquième édition des Ateliers de l’Atlas, 250 professionnels du cinéma de divers horizons, autour d’une sélection de 23 projets de films, et de films en cours de production. Depuis son lancement en 2018, cette plateforme dédiée à l’industrie cinématographique a permis d'accompagner un total de 111 projets de films et de films en cours de production, aussi bien dans le monde arabe que dans le continent -avec, en tout, 48 productions ou projets de production en provenance du Maroc.

Hier soir, samedi 19 novembre 2022, à la cérémonie de clôture du 19e FIFM au Palais des Congrès, c'est très émue que Tilda Swinton a reçu des mains de sa propre fille son prix, qui vient rendre hommage à l’ensemble de sa carrière. Pour l’actrice écossaise, le trophée qui lui a été décerné lui a fait l'effet d'une surprise inattendue, tant et si bien que sur scène, la star a eu bien du mal à contenir ses larmes.

Un moment de vive émotion qui a été immédiatement suivi de la révélation du palmarès de ce 19e FIFM, sous la bonne garde du président du jury, Paolo Sorrentino, et en présence du réalisateur Ruben Ostund (Palme d'Or à deux reprises au festival de Cannes), de Gad Elmaleh (faut-il le présenter?) et de Guillaume Canet (inutile, là aussi).

Pour cette édition 2022, il y avait 14 films en compétition. Les membres du jury ont finalement décidé de décerner l’Etoile d’Or du FIFM au Chevalier Noir de l'Iranien Emad Aleebrahim-Dehkordi qui, toute la durée du festival, s'est montré triste et est resté presque muet à cause de la situation politique qui prévaut actuellement dans son pays, alors qu'un de ses confrères, le réalisateur iranien Jafar Panahi, considéré comme un opposant au régime, est en prison, pour une peine de six années ferme qui avait été prononcée en 2010.

C'est donc le visage grave, sans accorder le moindre sourire aux caméras qui le scrutaient, que Emad Aleebrahim-Dehkordi a posé pour la photo finale réunissant l'ensemble des vainqueurs de cette édition. Et lorsqu’il s'est vu solliciter par les médias qui voulaient l'interroger à l’issue de la cérémonie, le réalisateur iranien n’a pas voulu y accéder, malgré la vive insistance des attachés de presse.

Le prix du jury a été attribué ex æquo à Alma Viva de Cristèle Alves Meira (Portugal) et au Bleu du Caftan de Maryam Touzani (Maroc).

Le prix de la mise en scène est revenu à Foudre de Carmen Jacquier (Suisse).

Le prix d’interprétation féminine a été décerné à Choi Seung-Yoon pour son rôle dans Riceboy Sleeps d’Anthony Shim (Canada).

Le prix d’interprétation masculine est quant à lui revenu à Arswendy Bening Swara pour son rôle dans Autobiography de Makbul Mubarak (Indonésie).