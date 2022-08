© Copyright : DR

Plusieurs rappeurs marocains seront en concert le 11 septembre 2022 à Londres, au Royaume-Uni. Un spectacle intitulé «Ghorba», à l'initiative des studios de production musicale E11. Au programme Small X, Stormy, Khtek et Dizzy Dross.

Londres, la capitale du Royaume-Uni, s’apprête à accueillir une belle brochette de rappeurs marocains pour un concert inédit le 11 septembre au 229 Club London. L’évènement, organisé par les studios de production musicale E11 basés à Londres, fera en effet la part belle aux artistes Dizzy Dros, Khtek, Small X et Stormy.

Les organisateurs de ce spectacle intitulé «Ghorba» annoncent qu’une collaboration avec des musiciens de la scène urbaine anglaise sera également au programme. S’en suivra le tournage d’un documentaire qui viendra retracer cette aventure marocaine en Angleterre.

Les studios E11 ont déjà mixé et arrangé des titres de plusieurs artistes de la scène urbaine du Maghreb. Parmi eux Ard Adz, Dizzy Dross, Kenza Blanka et Aminux. Le répertoire de ces studios est assez éclectique puisqu’ils s’intéressent également au jazz, à la world music, à la pop, au R’nb et même à la house.