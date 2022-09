© Copyright : DR

Le chanteur-compositeur, Fathallah Lamghari, est décédé ce samedi 3 septembre 2022, à l'âge de 82 ans. L'artiste, né à Fès en 1940, est considéré comme l'une des icônes de la chanson marocaine moderne.

Artiste majeur de la chanson marocaine, Fathallah Lamghari est décédé ce samedi 3 septembre à l’âge de 82 ans à l’hôpital militaire de Rabat, apprend Le360 de ses proches.

Figue emblématique de la chanson marocaine moderne, le défunt est connu pour avoir écrit, il y a plus de quarante ans, les paroles de la chanson évènement Nidae Sawt Al Hassan, à l'occasion de la Marche verte.

Grand amateur de poésies arabe classique et populaire marocaine, Fathallah Lamghari laisse derrière lui un répertoire d’une grande variété, mais également d’une incomparable qualité. Parmi ses plus beaux titres: Allah a3la raha, Fainek al hebib, etc.