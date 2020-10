© Copyright : DR

Khadija Assad, veuve de Aziz Saadallah, décédé mardi 13 octobre, a adressé un message de remerciement au roi Mohammed VI pour sa bienveillance et sa haute sollicitude.

La grande comédienne Khadija Assad a publié sur son compte Instagram un message de remerciement au roi Mohammed VI.



«Je remercie Amir Al Mouminine, Sa Majesté le roi Mohammed VI pour son message de condoléances et de compassion qu’il m’a adressé, à moi ainsi qu’aux enfants et à la famille du défunt Aziz Saadallah. Je prie Dieu de combler Sa Majesté de santé, de longue vie, et qu’Il le préserve pour sa petite et grande famille», a-t-elle écrit.

Aziz Saadallah a rendu l’âme mardi 13 octobre, entouré des membres de sa famille à Bouskoura, dans la banlieue de Casablanca.

Le roi Mohammed VI avait alors adressé un message à la famille de l'artiste, exprimant à sa veuve, l'artiste Khadija Assad, et à ses enfants et à l'ensemble de ses proches et fans, ainsi qu'à la famille artistique nationale, ses vives condoléances et sa sincère compassion.