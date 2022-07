© Copyright : Souilme Bouaamoud / Le360 (capture image vidéo)

La direction régionale de la Culture de Dakhla-Oued Eddahab a organisé du vendredi 1er au dimanche 3 juillet à Dakhla, la deuxième édition du festival «Dakhla, poèmes et cordes», en mettant particulièrement la lumière sur la poésie et la musique hassanie. Ambiance.

La deuxième édition du festival «Dakhla, poèmes et cordes», organisée sous le slogan générique de «la musique, un point d’amabilité», s’est tenue en plein air, du vendredi 1er au dimanche 3 juillet 2022, place Hassan II, dans le centre de la cité.

Cet évènement culturel intervient dans le cadre de la célébration de la Fête du trône et de la fête de la musique, et s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la composante culturelle du programme de développement intégré de la région Dakhla-Oued Eddahab.

Interrogé par Le360, El Mamouni Boukhari, directeur régional de la Culture dans la région Dakhla-Oued Eddahab, a expliqué que «la tenue de ce festival survient dans le contexte du 23e anniversaire de la Fête du trône et de la journée internationale de la fête de la musique, dans le but de relancer l’activité culturelle au niveau de la région, surtout après ces deux longues années de pause dues au Covid-19».

Cette manifestation culturelle, organisée en collaboration avec la Wilaya de la région, le Conseil régional et le Conseil communal vise à promouvoir l’animation culturelle et musicale au niveau la région, et vient, de ce fait, raviver les traditions et célébrer la créativité artistique ancrée depuis des années chez les habitants de Dakhla-Oued Eddahab.

Au cours de ces trois jours de festivités, nombreux sont les artistes, les poètes et les conteurs marocains et mauritaniens qui ont participé., et aux soirées musicales se sont joints des musiciens munis d’instruments traditionnels, tels que le «Tidinite», le «Nifara» ou l’«Ardin».