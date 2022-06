© Copyright : Khadija Sabbar/ Le360

Des activités ludiques, de nombreux concerts, et des DJs sets gratuits organisés en plein air dans ce nouveau parc urbain casablancais... L’Agence d’urbanisation et de développement d’Anfa (AUDA), filiale du groupe CDG, annonce le coup d’envoi de la première édition d’«Anfa Park en fête», du 21 au 30 juin 2022. Ambiance.

Au Maroc, comme partout dans le monde, et ce, depuis 40 ans, la musique est célébrée tous les 21 juin. Et après cette pause imposée de deux ans, à cause de la pandémie, la Fête de la musique reprend ses droits à Anfa Park, le nouveau parc urbain de Casablanca, bien loin des restrictions précédemment imposées.

Pour la première fois, cet espace invite à renouer avec cette manifestation, lancée en 1982 tout d’abord en France par Jack Lang, alors ministre de la Culture sous François Mitterrand, et s’animera dix jours durant avec des festivités au rythme de nombreux évènements et activités culturelles, artistiques, sportives et pédagogiques, jusqu’au 30 juin 2022.

«Nous organisons du 21 au 30 juin Anfa Park en fête, qui couvre l’ensemble du parc. Nous avons deux volets. Le premier gratuit, et le second payant pour accéder au Village Casa Anfa. Ces dix jours de festivités proposent des activités liées au sport, au bien-être, et bien sûr des activités d’initiation et de formation pour les enfants. Nous allons vraiment participer à faire découvrir le parc pour ceux qui ne sont jamais venus, et voir la beauté de ce lieu extraordinaire à Casablanca», explique Moulay Ahmed Alami, organisateur du Villa Casa Anfa à Anfa Park, interrogé par Le360.

Ainsi, dans ces deux espaces d’animation proposés, Anfa Park et le Villa Casa Anfa, un menu varié de dix jours de célébrations pour tous publics: la Fête de la musique, Les foulées de Casa Anfa, la Nuit électronique, mais aussi des concerts de jeunes talents marocains, des ateliers de street-art, des animations X Games, un market place, le Salon Immogallery, un foodcourt et bien d’autres activités sportives, ludiques et culturelles.

Une ambiance de folie, et des sons d’ici et d’ailleurs qui promettent de faire valser et danser bien des Casablancais sur différents rythmes.

En famille, entre amis, ou collègues, laissez-vous porter par les ambiances festives et musicales jouées par les nombreux groupes qui ont choisi de performer à Anfa Park au cours de ces dix jours de fête.

Décidemment, pour cette première édition, les organisateurs ont eu très bon goût. A écouter sans modération.