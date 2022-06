© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360

La traditionnelle parade des Gnaouas a marqué le coup d'envoi de l'édition 2022 du Festival Gnaoua d'Essaouira. Cette année, l'évènement a été réinventé sous la forme d'une caravane musicale à travers quatre villes du Maroc, appelée Gnaoua Festival Tour.

C’est parti pour la 24ème édition du Festival Gnaoua et musiques du monde d'Essaouira, devenu Gnaoua Festival Tour. Le coup d’envoi de cet évènement créé en 1998 par Neila Tazi et son équipe a eu lieu hier vendredi 3 juin 2022.

Et c’est la traditionnelle parade des Gnaouas, Gangas, Aissawas et autres troupes de musiciens, qui a marqué le coup d'envoi du festival tant attendu par les Marocains en général et les Souiris en particulier.

Il faut dire que le fort impact de cette manifestation culturelle, suspendue durant deux ans à cause du Covid-19, sur Essaouira et ses habitants est resté intact. C’est ce qu’ont confirmé quelques-unes des personnalités qui ont assisté à cette cérémonie inaugurale.

André Azoulay, conseiller du roi Mohammed VI, Mehdi Bensaid, ministre de la Culture, et Tarik Othmani, président du Conseil de la ville, en font partie.

Ils ont tous témoigné, face caméra pour Le360 et alors qu’ils se dirigeaient à pied vers les murailles de Bab Marrakech pour aller à la rencontre des Gnaouas, de l’importance du retour de ce festival dans la ville.

Si le festival a, cette année, pris la forme d’une tournée, à cause des restrictions sanitaires et le délai court de trois mois imparti pour organiser cette édition 2022, il n’en reste pas moins qu’il s’agit simplement d’une version réinventée en quatre étapes: Marrakech, Casablanca, Rabat et Essaouira comme ville principale.

Pour rappel, le Gnaoua Festival Tour à Essaouira, c’est du 3 au 4 juin avec 5 fusions, 6 concerts Gnaoua, un concert Issawa, en plus d'une parade d’ouverture dans deux lieux, à savoir la place Moulay Hassan et Dar Souiri.