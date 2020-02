© Copyright : DR

Art Basel Hong Kong, petite sœur des foires Art Basel et Art Basel Miami Beach, fait partie des victimes collatérales du Coronavirus. A quelques semaines de son ouverture, elle doit renoncer à ouvrir ses portes.

Les organisateurs d'Art Basel Hong Kong ont annoncé dans un communiqué diffusé jeudi soir que la prochaine édition de le foire qui devait se tenir du 19 au 21 mars 2020 n’aurait pas lieu.

Certains exposants avaient déjà annulé leur participation depuis l’apparition du Coronavirus redoutant l’absence des collectionneurs, les difficultés à obtenir des vols mais aussi la mise en danger de leurs équipes.

D’autres galeristes réclamaient quant à eux depuis plusieurs semaines son annulation, souhait qui aurait été exaucé après la détection d’un 22ème cas d’infection à Hong Kong.

«Nous avons étudié toutes les autres options possibles, notamment le report de la foire, et recueilli tous les conseils et les points de vue de galeristes, de nos partenaires et d’experts extérieurs. Cependant, aujourd’hui, nous n’avons pas d’autre choix que d’annuler la foire», a annoncé dans un communiqué Bernd Stadlwieser, le PDG du groupe MCH, la société suisse organisatrice de cette foire. Une décision qu’il qualifie d’«extrêmement dure à prendre».

L’inquiétude à Hong Kong est telle que l’ex-colonie britannique a fermé la quasi-totalité de ses frontières avec la Chine Continentale. Dans des circonstances pareilles, nul doute qu’Art Basel Hong Kong, dont le principal visitorat est constitué depuis 2013 d’acheteurs d’art venus de toute l’Asie et notamment de chinois n’aurait pas pu tenir le choc.