La bande-annonce du biopic sur Elvis Presley, sobrement intitulé «Elvis», vient d’être dévoilée. Le film est piloté par le réalisateur de talent australien, Baz Luhrmann.

La bande-annonce du film sur Elvis Presley a été dévoilée, quatre mois avant sa sortie en salles. Et c’est le réalisateur australien Baz Luhrmann, à qui l’on doit des films épiques comme Roméo + Juliette, Moulin Rouge, Gatsby le Magnifique ou encore la série The Get Down, qui est derrière la caméra.

Le rôle d’Elvis est campé par Austin Butler, acteur, chanteur, musicien et mannequin américain de 30 ans, qui s’était révélé notamment pour ses performances dans Once Upon a Time… in Hollywood de Quentin Tarantino et The Dead Don’t Die de Jim Jarmusch.

La casting est rehaussé par la présence de Tom Hanks qui incarne le colonel Tom Parker qui fut l'impresario exclusif d'Elvis Presley.

L’actrice Olivia DeJonge incarne, quant à elle, Priscilla Presley dont la relation amoureuse avec le roi du rock’n’roll occupe une belle place dans le long-métrage.

«Quelqu’un comme Shakespeare prendrait un personnage iconique très célèbre pour explorer un thème plus large. Si vous voulez explorer l’Amérique des années 1950, 1960 et 1970, vous ne pouvez pas choisir une vie plus iconique que celle d’Elvis Presley», explique le réalisateur Baz Luhrmann dans une interview.

La sortie du film Elvis est prévue pour le 22 juin 2022.