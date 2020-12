© Copyright : DR

24 comédiens figurent sur la liste des Révélations de l’année aux César 2021. L’actrice marocaine Nisrin Erradi en fait partie.

Le Comité Révélations de l’Académie des César, intégralement renouvelé cette année et composé de 20 directeurs et directrices de casting, s’est réuni vendredi 27 novembre pour établir la liste des Révélations 2021. A l’issue des délibérations, 12 comédiennes et 12 comédiens ont été choisis par le Comité.

Parmi ceux-ci, l’actrice marocaine Nisrin Erradi, révélée dans le film marocain «Adam», réalisé par Maryam Touzani et produit par Nabil Ayouch.

Figurent également aux côtés de Nisrin Radi dans cette liste de 24 noms les Tunisiennes Najla Ben Abdellah pour son rôle dans «Un fils» et Aïcha Ben Miled, révélée dans «Un divan à Tunis».

Comme chaque année, ces 24 talents émergents du cinéma français seront mis à l’honneur durant les semaines précédant l’annonce des nominations des César 2021 au travers du Projet Révélations, soutenu par CHANEL, Partenaire officiel de l’Académie des César.

Les Révélations 2021 seront réunies dans un court métrage réalisé cette année par Yolande Zauberman, récompensée en 2020 par le César du Meilleur Film Documentaire pour "M".