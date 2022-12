© Copyright : Adil Gadrouz / Le360 (capture image vidéo)

VidéoArtiste-peintre, Mohamed Anzaoui a présenté hier, jeudi 15 décembre 2022, ses créations artistiques récentes à la galerie Villa Delaporte. Avec «Douce Asilah-Lâcher des étoiles», l’artiste exprime dans cette exposition sa propre représentation du concept du «chemin», et transmet une partie de la mémoire artistique collective de sa ville natale.

Mohamed Anzaoui a dévoilé hier, jeudi 15 décembre 2022, «Douce Asilah-Lâcher des étoiles», ses toutes dernières œuvres, qui entrent dans une exposition plus globale, celle d'«Un beau vernissage» de la galerie Villa Delaporte de Casablanca, auquel ont assisté passionnés des arts comme de nombreux artistes marocains.

Inspiré par sa ville natale et par sa vie à la campagne près d'Asilah, l’artiste montre sa propre représentation du concept du «chemin»: c'est une «exposition [qui] s’inscrit dans le cadre d’une série de travaux que j’ai réalisés récemment sur la ville d’Asilah et autour de la thématique du chemin», a expliqué Mohamed Anzaoui, interrogé par Le360.

«Quand je me suis installé à la campagne, j’ai été intrigué par le concept du chemin dans sa globalité, aussi bien dans sa dimension philosophique que psychologique», a-t-il raconté.

Avec ces toiles, toutes plus originales les unes que les autres, et réalisées avec des mélanges de textures et de couleurs, l’artiste essaie d’apporter des réponses aux questions qu'il se pose: «qu’est-ce qu’un chemin?», «quelle est la relation entre l’Hhomme et le chemin?», «pourquoi choisit-on un chemin et pas un autre?».

«La matière est la base de ces créations, et j’essaie de représenter le concept du «chemin» en utilisant plusieurs matières. Dans toutes ces toiles on retrouve un chemin, des plantes et de la terre», détaille l’artiste.

Ces toiles, où on voit des corps s'esquisser, des paysages se dérouler, des mondes de faune et de flore éclore, racontent aussi la vie de cet artiste dans d'Asilah, et transmettent une partie de la mémoire artistique collective de la cité.

Mouna Annasse Hassani, fondatrice de la galerie Villa Delaporte, a expliqué que «Mohamed Anzaoui est né à Asilah au milieu du siècle dernier. Ce peintre à l’œuvre majoritairement abstraite s’est révélé à la peinture dans les ateliers ouverts aux enfants dans le moussem culturel de la ville, où de nombreux artistes vinrent partager leurs secrets».

Mohamed Anzaoui s’est «nourri des œuvres d’artistes comme Hassani, Belkahia, Kacimi ou encore Bellamine, des artistes majeurs qui, comme lui, ont traversé le Maroc et y ont révélé cette matière poétique vivante que nous aimons tant», a-t-elle ajouté.

Les passionnés d’art et d’Asilah peuvent découvrir les créations de Mohamed Anzaoui jusqu’au 31 janvier 2023, à la galerie Villa Delaporte.