Le photographe autodidacte Mous Lamrabat se voit consacrer une exposition d’envergure au musée de la photographie FOAM aux Pays-Bas.

Baptisée «Blessings from Mousganistan» (Bénédictions du Mousganistan), la nouvelle exposition du photographe Mous Lamrabat donne à voir «la beauté et le sens de l’espoir (qui) sont au cœur de (son) œuvre», explique le Foam en présentation de l’exposition qui se tient depuis le 26 mai jusqu'au 16 octobre 2022.

Dans les photographies de Mous Lamrabat, qui collabore régulièrement avec les éditions internationales de grands magazines de mode comme Vogue, ainsi qu’avec de grandes maisons de couture à l’instar de Louis Vuitton, on retrouve une fusion des deux mondes auxquels il appartient, les Pays-Bas et le Maroc.

Avec beaucoup d’humour, dans un style qui lui est propre, le photographe confronte ses deux cultures afin de créer de nouveaux récits, tout en puissance, et interroge avec brio sur des problématiques majeures telles que le racisme, la religion et les droits des femmes.

Reprenant et détournant les logos des marques Nike et McDonald’s, mais aussi le port du voile, Mous Lamrabat brise les codes, change les formes des symboles afin de déconstruire la notion de «normal» et proposer en contrepartie une utopie tout en couleur, en amour de son prochain et en éclectisme.

Un évènement que n'a pas manqué de saluer la publication Vogue Italia, qui collabore régulièrement avec le photographe marocain.

