L’acteur franco-marocain Assaad Bouab est au casting d'une nouvelle série historique d’Apple TV consacrée à ce personnage emblématique que fut l'homme politique américain Benjamin Franklin.

Une série sur Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs des Etats-Unis, s'installe au cœur de Versailles, où le tournage est entamé. C’est l’acteur américain Michael Douglas qui incarne le personnage historique de celui qui fut aussi l'inventeur du paratonnerre.

A ses côtés, l’acteur marocain campe le rôle de Beaumarchais, dramaturge (mais aussi philosophe) français, Pierre-Augustin de son petit nom, et bien entendu porteur d'une particule. Assad Bouab retrouvera son acolyte de Dix Pour Cent, Thibault de Montalembert, qui cette fois-ci prêtera ses traits au comte de Vergennes, célèbre diplomate et ministre français de cette époque à la fois troublée et passionnante, celle du siècle des Lumières, le XVIIIe. Une série qui réunit aussi des acteurs de la trempe de Noah Jupe, Daniel Mays, Ludivine Sagnier et Jeanne Balibar.

Cette mini-série de huit épisodes tourne autour de la vie de Benjamin Franklin (Michael Douglas, donc), qui, à 70 ans, et sans aucune expérience diplomatique, est parvenu à convaincre la France, monarchie à cette époque encore, de souscrire à l'idée d'une république démocratique en Amérique du Nord.

Le charisme et la notoriété de Benjamin Franklin auprès des grandes personnalités françaises et culturelles de cette époque, celle des Lumières, avait fait de lui un porte-parole qui compte. La série suit cette période de la vie de cet inventeur, journaliste et politicien emblématique.

Après avoir rejoint le casting de la dernière saison de Peaky Blinders, Assaad Bouab continue donc son ascension, toujours à la quête de rôles qui ont du sens. «Content de rejoindre cet incroyable casting. Une belle aventure commence», a d'ailleurs écrit l’acteur sur Instagram.