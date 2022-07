© Copyright : DR

L'acteur et metteur en scène marocain Amine Nassour a plusieurs cordes en son arc. Grand passionné du théâtre contemporain, il creuse son sillage dans le monde des planches tout en transmettant ce qu'il a appris en étant professeur d'art dramatique.

Dans un entretien accordé à Le360, l'acteur et metteur en scène marocain Amine Nassour évoque ses multiples casquettes. Metteur en scène, comédien et professeur d’art dramatique, il enchaîne les rôles dans sa vie professionnelle, et c’est pour lui un parcours de vie cohérent et tout à fait justifié.

«Etant donné que je suis diplômé de l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle, il était pour moi tout à fait normal que je puisse un jour enseigner le théâtre à mon tour», a-t-il déclaré, ajoutant qu’il lui fallait avant cela interpréter un certain nombre de rôles et camper plusieurs personnages, comme ce fut le cas dans des séries télévisées, telles que «Souk al-Dalalah» (2022), réalisé par Jamila Al-Borji.

Amine Nassour sait jongler entre ses différentes missions et responsabilités. La pièce «Shatarra», dont il est le metteur en scène, représentera le Maroc, dans les prochaines semaines, au Festival de théâtre expérimental du Caire, puis au Festival international du théâtre de Bagdad en Irak.

Celui qui a participé à l’écriture de la pièce contemporaine à succès «Badad» ne manque pas, par ailleurs, de souligner que le théâtre marocain est en pleine effervescence. Grâce à la richesse qui le caractérise, le Royaume peut profiter de son ouverture sur les expériences du théâtre de la Méditerranée, tout en allant sur les traces de son histoire et de sa mémoire, assure-t-il.