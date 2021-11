© Copyright : FICA

Du 2 au 5 décembre, la ville d’Agadir accueillera la quatrième édition du Festival international de la caricature en Afrique (FICA) ainsi que le quatrième concours international de caricature Maroc 2021.

Organisée par le journal marocain Le Canard Libéré en partenariat avec l’Association marocaine de la caricature (MAC) et l’Association Waz, cette 4e édition du FICA, qui rendra hommage au caricaturiste marocain Mustapha Anaflous, se penchera sur une thématique d’actualité, le Coronavirus. 449 dessinateurs issus de 72 pays se sont pour l’occasion attelés à répondre, à travers 1100 œuvres, à une question brûlante: «comment le coronavirus a changé le monde?».

Cet évènement ouvert au grand public abritera également deux ateliers animés par un groupe de dessinateurs professionnels au profit des enfants de la région Souss-Massa ainsi qu’une exposition permanente des caricatures. Une conférence animée par des chercheurs universitaires sera par ailleurs organisée autour de la thématique de la caricature et de la liberté d’expression.

Affiche de la quatrième édition du FICA.

Avec une 4e édition très prometteuse, notamment grâce à l’engouement et au professionnalisme des dessinateurs marocains, africains et étrangers fidèles à l’évènement, le FICA poursuit son objectif de promouvoir l’art de la caricature et du dessin de presse à l’échelle marocaine et internationale. Du 2 au 5 décembre 2021 à Agadir.

