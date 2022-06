© Copyright : Brahim Mousaaid / Le360

Le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication a effectué, au cours du week-end qui s'achève, en compagnie de membres de son cabinet, une tournée dans les divers stands du 27e Salon international de l’édition et du livre (SIEL), qui connaît un véritable engouement de la part du public.

Le360 a pu accompagner le ministre de la Culture, Mehdi Bensaïd, au cours de cette tournée au cours de laquelle il a visité plusieurs stands et participé à des activités culturelles organisées par les différents partenaires du SIEL, qui se déroule cette année sous le signe de «Rabat, capitale de la culture africaine».

Le salon se tient du 3 au 12 juin 2022. Les stands et les espaces récréatifs étaient aussi bondés au cours de ce week-end qui s'achève, alors qu’à l’extérieur les visiteurs ont eu du mal à garer leur véhicule. Même les rues limitrophes étaient remplies de voitures.

Les stands des éditeurs africains, une des principales attractions du salon, ont connu eux aussi une grande affluence, ce qui a fait la joie des écrivains et des maisons d’édition.

Dans les diverses séances de débats, la présence du public était tellement forte que les espaces des stands se sont révélés exigus et n'ont pu accueillir tout le monde.

En témoigne le débat qu’a animé la cinéaste et réalisatrice Narjiss Nejjar autour du thème «La litterrature et le cinéma» ainsi que la présentation sur «Les valeurs et l’éthique dans l’exercice de la magistrature», un thème développé par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire dans une salle ne dépassant pas 20 mètres carrés.

«La littérature et le cinéma se marient bien. Ce que je trouve encore plus incroyable, c’est que la culture est en train de devenir le fer de lance dans le pays. C’est superbement agréable», a affirmé Narjiss Nejjar, dans une déclaration pour Le360. Au sujet du salon, la cinéaste marocaine a indiqué que l’idée de le tenir à Rabat était formidable d’autant plus que «Sa Majesté le Roi a déclaré Rabat, 'ville lumière et capitale de la culture africaine'».

«Il était temps de s’extraire de nos archaïsmes habituels. C’est très agréable de circuler ici et de voir tout le monde. Les R'batis sont très heureux», a-t-elle conclu.