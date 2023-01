© Copyright : DR

Abderrahim Tounsi alias Abderraouf est décédé ce lundi 2 janvier à l'âge de 86 à son domicile à Casablanca des suites d'une longue maladie. Ce pionnier du rire au Maroc a de l'avis de plusieurs artistes marocains marqué des générations. Témoignages.

Mohammed El Jem, comédien

«Abderraouf a marqué des générations, sa trace est indélébile»

Abderrahim Tounsi, alias Abderraouf, laisse des traces indélébiles dans le monde artistique et culturel du Maroc. Sa place dans la comédie marocaine est inoubliable. Il a marqué son temps lorsque, dès le début de sa carrière, il a injecté sa touche très particulière, son sarcasme et a contribué à l’effervescence de la scène humoristique encore balbutiante à son époque. Il est ainsi devenu au fil des générations et jusqu’à nos jours le symbole de la comédie dans notre pays et en a inspiré plus d’un.

Sa présence et sa personnalité ont marqué plusieurs générations d’acteurs, de comédiens et d’humoristes marocains. Que Dieu l’ait en sa sainte miséricorde et l’accueille en son vaste paradis.

Mohammed Khiari, comédien

«Abderraouf m’a révélé, j’avais 25 ans…»

Je souhaite beaucoup de patience à tous les Marocains et à tous ceux qui l’ont connu de près ou de loin, pour surmonter l’épreuve de sa perte. Abderraouf est une vraie légende du théâtre et de l’humour marocains. C’est quelqu’un qui a risqué sa vie, un vrai aventurier. Alors qu’il avait une vie confortable d’ingénieur dans une usine automobile, il a sacrifié tout cela au profit de sa carrière de comédien. Il a installé une vraie base et a préparé le terrain à toutes les vedettes qui lui ont succédé. Un vrai pionnier dont se sont inspiré des centaines d’artistes marocains dont Dassoukine, Snoussi, Benbrahim et moi-même. Je rappelle qu’en 1987, alors que j’étais âgé d’à peine 25 ans, c’est grâce à lui que je suis monté sur scène pour la première. C’était un 14 août à Dakhla et je m’en rappelle comme si c’était hier. Je lui en serai reconnaissant toute ma vie.

Abdelilah Ajil, comédien

«Abderraouf a revisité le Clown, en intégrant une touche Marocaine»

Abderraouf est l’un des premiers qui ont construit les assises du théâtre populaire au Maroc. Ceci dans le sens où il a quelque part revisité le personnage du Clown avec une touche Marocaine. En plus de porter un pantalon style bouffon, il a ajouté sa touche personnelle et a lancé ce personnage de niais avec une intelligence hors-pair.

Dans ses sketchs, il y avait plusieurs messages lorsqu’il jouait en même temps l’homme de 60 ans et un enfant de 9 ans. C’était pour transmettre le message que souvent les parents se trompent, les patrons se trompent et la société toute entière se trompe.

Jawad Sayeh, comédien

«Il n’y a pas quelqu’un au Maroc qui ne connaît pas Abderraouf»

Aujourd’hui, nous avons perdu un géant de l’humour au Maroc. L’une des dernières œuvres que nous avons réalisée ensemble est la série comique «Ouf Ouf Abderraouf».

Il n’y a pas quelqu’un au Maroc qui ne connaît pas Abderraouf. Il a inspiré plusieurs artistes au fil des générations. Abderraouf a également été l’un des premiers qui ont initié les tournées théâtrales dans les régions les plus éloignées du Maroc. Il a fait des spectacles dans des zones montagneuses où il n’y a ni eau ni électricité. La télévision marocaine vient de perdre un vrai mythe. Que Dieu l’ait en sa sainte miséricorde et l’accueille en son vaste paradis.

Mohamed Achaour, cinéaste, humoriste

«A chaque fois qu’on entend le nom de Abderraouf, on a toujours le sourire au coin des lèvres»

Abderraouf est une icône de l’histoire de l’humour au Maroc. Il a régné en maître durant les années 70 et 80. Il a créé de toutes pièces le personnage de Abderraouf avec la voix, le nœud papillon, le petit gilet. C’est un personnage niais mais en même temps très intelligent en puisant dans les grands personnages rusés du style Hdidane.

Il s’est intéressé au citoyen lambda qui prend sa revanche sur plus fort que lui. C’est un personnage qui a toujours suscité beaucoup d’empathie. Abderraouf fait aussi penser à Charlie Chaplin lorsqu’il jouait aussi le rôle de personnage plus «baraqué» que lui et qui lui donnait la réplique. Le sens de la répartie était aussi sa force.

Abderraouf a bercé l’enfance de nombreux Marocains et j’en fais parte. En humour, il a pendant longtemps été ma référence, aux côtés de Charlie Chaplin. Son humour était fédérateur puisque son personnage était culturellement proche de toutes les régions du Maroc. Ce qui est sûr, c’est qu'à chaque fois qu’on entendra le nom de Abderraouf, on aura toujours le sourire au coin des lèvres.