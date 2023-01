© Copyright : DR

L'écrivain et essayiste de renom Abdelfattah Kilito a remporté le Prix international du roi Fayçal Ben Abdulaziz Al Saoud de la Fondation saoudienne éponyme.

Le très discret Abdelfattah Kilito vient de remporter le Prix international du Roi Fayçal. Cette récompense est décernée annuellement par la Fondation du roi Fayçal, une institution philanthropique internationale créée en 1976 dans l’objectif de préserver et de perpétuer l’héritage du roi saoudien Fayçal Ben Abdulaziz Al Saoud.

La fondation en question octroie des Prix dans cinq catégories: service à l’Islam, études islamiques, littérature arabe, science et médecine.

نبارك للأستاذ الدكتور عبد الفتاح كيليطو فوزه بـ #جائزة_الملك_فيصل للغة العربية والأدب لهذا العام 2023، وموضوعها "السرد العربي القديم والنظريات الحديثة". pic.twitter.com/HO9o5xGX9G — King Faisal Prize جائزة الملك فيصل (@KingFaisalPrize) January 4, 2023

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Abdelfattah Kilito est spécialiste des littératures anciennes arabes et professeur à la Faculté des lettres de Rabat. Il a également enseigné dans de prestigieuses universités comme la Sorbonne en France et Princeton et Harvard aux Etats-Unis.

Il a été consacré par des manifestations littéraires de renom et obtenu plusieurs Prix, dont celui du Maroc du Livre en 1989, le Prix du rayonnement de la langue française de l’Académie française en 2007 et le Prix Sultan Bin Ali Al Oweis.

Kilito est l’auteur de plus d’une dizaine d’œuvres devenues célèbres, dont L'Auteur et ses doubles: essai sur la culture arabe classique publié aux éditions Le Seuil en 1985, L'Œil et l'Aiguille: essai sur 'Les mille et une nuits' aux éditions La Découverte en 1992 ou encore Les Séances, récits et codes culturels chez Hamadhâni et Hariri, édité chez Sindbad en 1983.