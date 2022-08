À Laâyoune, nuits musicales pour animer la belle plage de Foum El Oued

A Foum El Oued, non loin de Laâyoune, en cet été 2022, des soirées musicales ont été animées par des artistes spécialistes du genre, et mettent en valeur le patrimoine hassani.

Le ministère de la Culture, de la jeunesse et de la communication a organisé, du 3 au 7 août, des soirées musicales à la plage de Foum El Oued. L'évènement vise à promouvoir et à préserver la musique hassanie et mettre en valeur les artistes.

La plage de Foum El Oued à Laâyoune a vibré au rythme de soirées musicales nocturnes. L’évènement, organisé par le ministère de la Culture, de la jeunesse et de la communication, en partenariat avec le conseil de la Région de Laâyoune à l’occasion de la fête du Trône a pris fin dimanche 7 août;. Les habitants de Laâyoune se félicitent de cette initiative, qui met en valeur les musiciens hassanis, et les pousse à être davantage créatifs et productifs. Une manière aussi de préserver le patrimoine musical des régions sahariennes. A Laâyoune, Foum El Oued, la plage de prédilection des estivants «Nous avons l'habitude de venir chaque année camper ici à Foum El Oued. C’est une très belle plage, et cette année, il y a des concerts de musique à l’occasion de la fête du Trône. C’est très animé, et l’ambiance y est agréable», témoigne Fatima-Zahra, qui vit à Lâayoune. D’autres citoyens marocains, venus de différentes villes du Royaume, ont également salué le haut niveau d'organisation et la nature de la programmation. Les artistes participants à ces soirées musicales se disent quant à eux satisfaits, heureux d’animer ces soirées qui mettent en valeur le patrimoine musical hassani.

Par Hamdi Yara