© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360 (photomontage)

Le feuilleton «L'Maktoub» de Alaa Akaâboune avec Dounia Boutazout, Hind Benjbara et Amine Ennaji cartonne depuis sa diffusion au premier jour du ramadan sur 2M. Le360 a rencontré Ayoub Gretâa, l'un des acteurs principaux de cette série.

Ayoub Gretâa, 30 ans, né à Meknès, campe l’un des personnages principaux dans le feuilleton à succès L’Maktoub. Il joue le rôle de Hamid, le gendre frivole et opportuniste de Omar Maataoui, interprété par Amine Ennaji.

Après avoir effectué ses études à Rabat, Ayoub Gretâa prépare actuellement un master en études théâtrales à la faculté des Lettres et des Sciences humaines, confie-t-il dans cet entretien pour Le360.

Cet acteur, mal aimé dans L’Maktoub, un peu maladroit et légèrement profiteur est arrivé au cinéma par le théâtre. «J’ai appris dans les maisons de jeunes, puis j’ai intégré des troupes de théâtre amateur…», raconte-t-il.

C’est donc sur les planches qu’Ayoub Gretâa a affûté ses armes. Sa première expérience cinématographique, c’était dans le film Koul Ma Yoridouhou Al Rijal, aux côtés des comédiens Aziz Hattab, Benaissa El Jirari, Mohammed Khouyi…

Ayoub Gretâa doit son rôle dans L’Maktoub au réalisateur Alaa Akaaboune, qui avait déjà fait appel à lui dans Disk Hyati. «Il m’a fait confiance. Nous sommes devenus des amis par la suite et là il renouvelle sa confiance et je suis très heureux d’avoir pris part à cette production aux côtés de plusieurs acteurs de talents», signale le comédien. «Mais je ne vous cache pas que j’étais très stressé, j’avais beaucoup de pression car je voulais aller dans le détail du personnage et faire en sorte que les téléspectateurs haïssent Hamid. Et je pense avoir réussi à atteindre cet objectif», confie-t-il.

Un travail qui entre dans le cadre du processus psychologique d’identification et qui semble passionner ce comédien, qui a aussi joué un rôle de méchant dans Oulad Al Am.

Ayoub Gretâa se dit ouvert aux critiques. Mais à ceux qui l’insultent sur les réseaux sociaux, il ne répond pas: «je réponds à ceux qui ont des propos encourageants, avec qui on peut tenir une discussion constructive…».